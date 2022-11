Martinszug in der Partnerstadt Esztergom

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Am Freitag, 11. November, feierte die Vitez Janos Katholische Schule in Esztergom das traditionelle Laternenfest. Am Vormittag überraschte die ungarische Schauspielerin Ildiko Frank die Kinder aus dem Kindergarten „Goldberg“ und die deutsch lernenden Schüler mit dem zweisprachigen Märchen vom Rattenfänger von Hameln; am Nachmittag wurden die Ergebnisse des Laternenwettbewerbs bekanntgegeben. Alle Teilnehmer bekamen eine Urkunde und eine kleine Lebkuchengans.

Im Haupteingang der Schule spielten die Achtklässler dann die Martinslegende und die Schüler der sechsten Klasse trugen ein modernes Martinslied vor. Mit dem Laternenumzug zum Hauptplatz ging das Programm weiter, bei der Rückkehr zur Schule brannte das Martinsfeuer für die 600 Teilnehmer. Die Achtklässler und Vertreter des Elternvereins boten heißen Tee und Brote mit Gänseschmalz und roten Zwiebeln.

Mit diesem Programm erinnerte die Schule an den römischen Soldaten, später Bischof von Tours, der Licht in das Leben von Armen und Unterdrückten brachte. Ein Vorbild in dieser schwierigen Zeit mit der Mahnung: lasst uns mit offenen Augen gehen und den Bedürftigen um uns herum helfen.