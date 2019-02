Marlies Blume mischt das Frauenfrühstück tüchtig auf

Riesig ist der Andrang beim Frauenfrühstück mit der Kabarettistin Marlies Blume aus Ulm gewesen. Nicht wie sonst pünktlich auf die Minute, sondern mit etlicher Verzögerung wurde begonnen, denn es dauerte dieses Mal etwas länger, bis für alle Frauen, die an diesem Morgen gekommen waren, Tische und Stühle bereitgestellt waren.

„Mein Profil, haben Sie es abgespeichert?“, fragte Marlies Blume, in rosaroter Kleidung mit viel Spitze und Chichi diesmal, nachdem sie sich von allen Seiten präsentiert hatte. Als Weltenbürgerin mit schwäbischem Migrationshintergrund bezeichnete sich die Ulmerin.

„Gute Vibrations“

„Auf schwäbisch entfaltet sich eine ganz andere Spiritualität“, fand sie und sang „Ich freue mich dich wiederzusehen“ mit der Melodie des Titelsongs aus dem Musical „Cabaret“. „Gute Vibrations hier im Saal, schwingen Sie positiv, dann werden wir einen wunderbaren Morgen erleben“, versprach Marlis Blume ihren Zuschauerinnen. Wenn es früher mal von ihr geheißen hatte, die Marlis, die war bildschön, sei heute nur noch das Bild schön, kokettierte sie mit ihrem Alter. Langsam würde bei ihr die Kytta-Salbe zu Bodylotion, sagte sie und stimmte an: „Du kannst nicht immer 17 sein“. „Ich bin froh, dass ich nicht mehr 17 bin, und Sie können erst froh sein, dass ich keine 17 mehr bin, sozusagen hat das Alter etwas für sich. Die Weisheit entfaltet sich zwischen 60 und 90“, schmeichelte sie der Frühstücksrunde, größtenteils Damen im Seniorenalter. Alte Schlager aus der Jugendzeit hatte sie in ihr Programm eingebunden, wünschte sich ein knallrotes Gummiboot und forderte den Liebsten mitten auf dem See auf: „Tanze Samba mit mir, Samba, Samba die ganze Nacht.“ Eine Reihe weiterer alter Schlager folgte – sehr zur Freude ihres Publikums.

Lachen macht glücklich

„Wenn du daheim hockst und wartest, bis das Glück vorbeikommt, geht es dir wie Dornröschen, die wartete 100 Jahre“, sagte die weise Kabarettistin. Das gemeinsam erlebte Leben mache uns glücklich und zufrieden. „Ohne dich wäre das Universum nicht schön“, habe auf dem Teebeutel der Marlies Blume gestanden. „Mr brauchet älle, 'We Are All Sitting in One Boat’, hat Günther Oettinger gesagt. Mr send alle gleich, gemeinsam sind wir stark und nicht so läbbrig wie Quark“, war ihre Maxime und Titel ihres Programms, das die Kabarettistin den Ehinger Frauen präsentierte.