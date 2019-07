Markus Stirmlinger ehrt verdiente Räte in Rißtissen

Bevor die neuen Ortschaftsräte ins Rißtissener Rathaus einziehen, hat Ortsvorsteher Markus Stirmlinger sich von einigen verdienten Räten verabschiedet. Theo Völk hat dem Rat 20 Jahre angehört, war 15 Jahre stellvertretender Ortsvorsteher. Stirmlinger ehrte ihn mit dem Verdienstabzeichen in Silber des Städtetages und einem Geschenk.

Johannes Braun gehörte dem Rat insgesamt 19 Jahre an und vertrat Rißtissen viele Jahre im Ehinger Gemeinderat. Fünf Jahre im Gemeinderat war Thomas Schreiner, Waltraud Sommer gehörte dem Ortschaftsrat fünf Jahre an. Ortsvorsteher Markus Stirmlinger gehört dem Rat seit 20 Jahren an und ist seit fünf Jahren Ortsvorsteher, sein Vertreter Theo Völk ehrte ihn mit dem Verdienstabzeichen in Silber des Städtetages. Die neuen Räte werden in der nächsten Sitzung am 22. Juli verpflichtet.

Des weiteren teilte Markus Stirmlinger mit, dass für den Bodenerwerb für die Umgehungsstraße ein Richtwert für Entschädigungen ermittelt worden ist, der liegt für Ackerboden bei fünf Euro und bei Grünland bei 3,10 Euro. Das Parken in der Höhenstraße ist ab jetzt prinzipiell nicht mehr erlaubt. In der Rißstraße herrscht bei der Einmündung des Limeswegs absolutes Halteverbot. Der Fußgängerüberweg in der Höhe der Donau-Iller-Bank wird 2020 erfolgen. Die ersten 24 Interessenten für Grundstücke im Baugebiet „Hinter der Kapelle“ sind von der Stadt angeschrieben worden, dreizehn von ihnen haben bereits gekauft, sagte Stirmlinger.