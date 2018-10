„Mark ’n’ Simon“ sorgen für viele Lacher

In der Mensa der Schmiechtalschule in Ehingen haben zahlreiche Ehinger und Besucher aus der Umgebung am vergangenen Freitag einen Abend voller Witz, Ironie und Spaß mit der Comedy-Band „Mark ’n’ Simon“ erlebt. Die beiden Komödianten Mark Nicholas und Simon Elmore führen ihr Programm in Englisch, Deutsch und „Djinglisch“ auf.

Seit bereits 30 Jahren stehen die beiden Komiker gemeinsam auf der Bühne und überzeugen immer wieder aufs Neue mit ihrer Show. Sie zeigen nicht nur Karikaturen von verschiedenen Popgrößen, wie Ozzy Osbourne oder Joe Cocker und englischen Humor, sondern boten dem hervorragend gestimmten Publikum als Vollblutmusiker erstklassigen Livegesang. Von Oldies wie Frank Zappa bis moderne Musik wie Helene Fischer war alles dabei. So vielseitig wie ihr Repertoire waren auch die vielen verschiedenen Rollen, in die sie geschlüpft sind. Ihr regelmäßiger Kostümwechsel gestaltete die Show besonders authentisch. Mit ihrem intelligenten Wortwitz, in dem sie auch auf uns Schwaben eingingen, setzten sie das i-Tüpfelchen auf. Besonders witzig fand das Publikum die Momente, in denen die Komiker spontan auf ihr Publikum eingingen. In ihren komödiantischen Musik- und Showeinlagen sprachen die beiden nicht nur über viele alltägliche Situationen, in denen sich jeder im Publikum wieder finden konnte, sondern gingen auch auf aktuelle Geschehnisse rund um die Welt ein. Der Waliser und der Ire begeisterten die Ehinger mit exzellenter Comedy mit Intelligenz und Witz und sorgten so von der ersten Sekunde an für Stunden voller Schmunzler und zahlreicher Lacher.