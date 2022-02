Apotheke in der Fußgängerzone wechselt den Besitzer

Die Marienapotheke in der Ehinger Fußgängerzone wird ab dem 1. März einen neuen Besitzer haben. Traian Ionescu, der schon die Alpha-Apotheke in der Spitalstraße und die St. Martins-Apotheke in Allmendingen betreibt, wird die Apotheke übernehmen. Die bisherige Besitzerin, Karin Kriwanek, wird nach exakt fünf Jahren mit ihrem Mann in den Taunus ziehen und Ehingen verlassen.

Schweren Herzens

„Es sind private und berufliche Gründe, warum ich mit meinem Mann Ehingen verlassen werde“, sagt Karin Kriwanek schweren Herzens. Denn nicht nur die Apotheke, sondern auch die Stadt und ihre Menschen seien Kriwanek in den vergangenen fünf Jahren ans Herz gewachsen. „Die Marienapotheke war schon mein Baby“, sagt Kriwanek, die am 28. Februar ihren letzten Tag haben wird.

An der Fasnet ist Schluss

„Ich bin vor fünf Jahren mit der Apotheke in die Fasnet gestartet und verlasse sie nun wieder an der Fasnet“, sagt Kriwanek, die im Taunus ihr Schulungsinstitut für Apotheker und Apothekenpersonal ausbauen möchte. Zudem möchte Kriwanek ihren Verein „Babyfreundliche Apotheke“, bei dem sie rund 100 Apotheken in Deutschland betreut, weiter ausbauen. „Ich bin aber auch froh, dass ich mit Traian Ionescu einen guten Nachfolger gefunden habe, der alle meine elf Mitarbeiter übernimmt“, sagt Kriwanek und betont: „Es ist gut, dass die Marienapotheke nun in einen kleinen und daher sicheren Filialverbund geht.“

Die nun dritte Apotheke

Der neue Chef, 35 Jahre alt und aus Rumänien stammend, freut sich sehr auf seine neue Apotheke im Herzen Ehingens. „Wir hatten gute Gespräche und uns auf eine Übernahme zum 1. März geeinigt. Durch die nun dritte Apotheke kann ich einen neuen, ganztägigen Lieferservice aufbauen und bessere Angebote machen“, sagt Traian Ionescu, der vor allem große Konkurrenz durch den Online-Handel spürt.

40 Angestellte

„Online gibt es eben keine Beratung. Und die ist wichtig“, sagt der Apotheker, der nun insgesamt 40 Angestellte in seinen drei Apotheken hat. Die Marienapotheke hat er von Karin Kriwanek abgekauft, für das Gebäude einen Pachtvertrag unterschrieben. „Ich werde auch versuchen, als Chef in allen drei Apotheken an festen Tagen zu arbeiten“, so Traian Ionescu, der aber darauf verzichten wird, in seinen Apotheken Impfangebote gegen das Coronavirus zu machen. „Dafür sind Ärzte und Impfzentren da, nicht wir Apotheker“, hat der 35-Jährige eine klare Meinung. Verändern wird sich in der Marienapotheke nicht viel, allerdings wird es eine Mittagspause zwischen 12.30 und 14 Uhr geben.