Vor der Synagoge in Stuttgart hat auf Einladung des Ehinger CDU-Generalsekretärs Manuel Hagel im kleinen Kreis eine interreligiöse Gedenkveranstaltung für die Opfer des Terroranschlags in Wien stattgefunden.

Mit dabei waren neben dem CDU-Generalsekretär Manuel Hagel, Rabbiner Yehuda Pushkin, Jun.-Prof. Dr. Abdelmalek Hibaoui (Professur für Islamische Praktische Theologie für Seelsorge und Soziale Arbeit) sowie Pfarrer Johannes Bräuchle von der Evangelische-Landeskirche in Württemberg. Professor Hibaoui betonte besonders, dass der Islam nicht missbraucht werden dürfe und Pfarrer Bräuchle mahnte, dass sie Gesellschaft nicht noch weiter auseinanderdriften dürfe.

„Dieser Anschlag erschüttert uns. Er trifft das Herz einer offenen und toleranten Gesellschaft. Er wurde verübt in einem Viertel, das dazu einlädt, das Leben zu feiern und in dem Menschen jüdischen Glaubens eine Heimat haben. Dieser Anschlag mag uns erschüttern. Er wird uns in Europa vor allem aber darin bestärken, unsere Art zu leben, mit aller Macht zu verteidigen“, betont Hagel.