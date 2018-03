Mannschaft des Ehinger Jazzclubs verjüngt sich

Der Ehinger Jazzclub geht mit einer Verjüngung der Vorstandschaft in die Zukunft. In der Gaststätte Wolfert haben die Mitglieder ihren Vorstand neu gewählt. Die bisherige Vorsitzende Doris Dammann ließ sich ebenso wenig wieder aufstellen wie die Kassiererin Ingrid Schmid. Das Gremium wählte den bisherige zweiten Vorsitzenden Horst Schwalb einstimmig und in offener Wahl zum ersten Vorsitzenden. Als sein Stellvertreter wurde Manfred Schrade gewählt.

Doris Dammann gab bei der Versammlung ihren letzten Bericht ab und ließ das vergangene Jazzjahr Revue passieren. Die Mitglieder bedankten sich bei ihr für ihre 14-jährige Tätigkeit als Vorsitzende mit einer Rose und einem Wein-Präsent. Auch Ingrid Schmid, die beim Jazzclub mehr als zwei Jahrzehnte in diversen Ämtern Verantwortung trug, wurde verabschiedet.

Im Kassenbericht, den Doris Dammann und Ingrid Schmid kommissarisch erstellten, wurde ein Plus auf dem Kontostand vermerkt. Der Jazzclub hat derzeit 353 Mitglieder und bedauerte 2017 21 Kündigungen. Neueintritte gab es nur drei.

Der neue Vorsitzende Horst Schwalb möchte vor allem die jüngere Generation ins Auge fassen, um vom Jazz als Musikrichtung der gesetzteren Generation weg zu kommen. Horst Schwalb arbeitet am Theater Ulm und zeigte sich bei den Jazztagen für die Licht- und Tontechnik verantwortlich. Zu seinem Stellvertreter wurde der Ehinger Manfred Schrade gewählt.

Neues Gesicht aus Mannheim

Mit im Vorstand ist auch seine Schwester Heidi Schrade, die künftig die Kasse verwaltet. Die Ehingerin ist Sängerin bei den Cantemus-Frauenstimmen. Vom Beisitzer zum Schriftführer avancierte der Ehinger Alfred Dittrich. Veränderungen gab es auch im Beirat. Nur Hildegard Stippe ist die bisherige und neue Beisitzerin. Neu gewählt wurde Andrea Schwalb, die Ehefrau des Vorsitzenden. Ein neues Gesicht in Ehingen ist der aus Mannheim kommende Beisitzer Steffen Wessbecher-Newman, der als Lehrer und freischaffender Arrangeur und Komponist tätig ist.

SWR-Big-Band und Schüler des JVG

Horst Schwalb stellte am Ende der Hauptversammlung das Programm des Jazzclubs vor, soweit es schon in trockenen Tüchern ist. Bei den Jazztagen geht man eine Kooperation mit dem Johann-Vanotti-Gymnasium ein und bringt die SWR-Big-Band mit Special Guest Joo Kraus zusammen mit dem Schülerorchester auf die Bühne. Die Bluesnacht in Berg am 9. Juni 2018 wird weiter bestehen, wenn auch aus Kostengründen nur an einem Veranstaltungsort, nämlich der Brauereiwirtschaft. Das Bäumle wird 2018 nicht bespielt.