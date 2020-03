Mann zapft Wasser ab – für seinen Pool

In Ehingen hat am Samstag ein 56-jähriger Mann eine größere Menge Wasser aus dem öffentlichen Wassernetz für seinen Pool abgezweigt.

Wie die Polizei berichtet, meldete ein Zeuge der Polizei am Samstagnachmittag die Wasserentnahme in Ehingen aus dem öffentlichen Netz. Eine Polizeistreife schaute daraufhin nach dem Rechten und fuhr vor Ort.

Die Beamten stellten fest, dass auf der Straße ein Schachtdeckel geöffnet war. Von einem Hydranten führte ein Feuerwehrschlauch auf das Grundstück eines 56-Jährigen. Der Schlauch endete in einem größeren Pool, der mit Wasser befüllt wurde. Das Wasser lief wohl bereits mehrere Stunden in den Pool, so die Polizei.

Das Polizeirevier Ehingen hat die Ermittlungen wegen Diebstahls aufgenommen.

Ersten Ermittlungen der Polizei zufolge lag für die Wasserentnahme keine behördliche Genehmigung vor.