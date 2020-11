Mann verursacht Unfall und fährt weg

Erst von zu Hause informierte ein 53-Jähriger am Samstag die Polizei nach einem Unfall in Ehingen. Kurz nach 12.15 Uhr parkte der 53-Jährige mit seinem Dacia aus einer Parklücke in der Straße am Wenzelstein aus. Dabei stieß er gegen einen geparkten BMW. Er wartete wohl mehrere Minuten auf den BMW-Fahrer und fuhr dann nach Hause. Von dort aus informierte er die Polizei und kam zur Unfallstelle zurück.

Alkohol gerochen

Dort rochen die Beamten Alkohol bei dem 53-Jährigen. Nach einem Alkoholtest musste er Blutproben abgeben. Die sollen nun auch klären, ob er bereits zum Zeitpunkt des Unfalls alkoholisiert war oder nicht. Den Schaden an den Autos schätzt die Polizei auf etwa 2000 Euro. Seinen Führerschein musste er abgeben. Die Ermittlungen der Polizei dauern an.