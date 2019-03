Mann spielt am Radio und baut Unfall: Frau verletzt

Bei einem Auffahrunfall am Mittwoch in Ehingen hat eine Frau leichte Verletzungen erlitten. Gegen 13.30 Uhr fuhr eine 55-Jährige in der Lindenstraße in Richtung Glockenplatz. Bei der Lindenhalle musste sie mit ihrem Citroen bremsen, weil die Ampel rot war. Das bemerkte der nachfolgende 20-Jährige zu spät.

Er fuhr mit einem Renault auf den Citroen auf und schob diesen auf einen Audi. Durch den Zusammenstoß erlitt die Frau leichte Verletzungen. Der Rettungsdienst brachte sie in ein Krankenhaus. Die Fahrzeuge blieben fahrbereit. Laut Polizeiangaben beträgt der Sachschaden etwa 2000 Euro. Der junge Fahrer war nach ersten Erkenntnissen der Polizei möglicherweise abgelenkt, weil er das Radio bediente.

Tipp der Polizei: Lassen Sie sich nicht ablenken. Wenn Sie für eine Sekunde abgelenkt sind, legt ihr Fahrzeug bei 80 Stundenkilomter über 22 Meter zurück. Das entspricht einer Länge von fünf Autos, die Sie im „Blindflug“ unterwegs sind. Wenn plötzlich jemand bremst oder Sie auf die falsche Seite geraten, können Sie nicht rechtzeitig reagieren. Also bleiben Sie mit den Augen auf der Straße.