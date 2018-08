Mann löscht Autobrand

Ein Mann hat am Mittwoch einen Brand an einem Auto gelöscht. Ein 64-Jähriger fuhr gegen 10.40 Uhr von Dächingen Richtung Briel. Unmittelbar vor Briel ruckelte der Motor. Der Mann hielt an und öffnete die Motorhaube seines Peugeot.

Dabei stellte er fest, dass der Motor brannte. Ein vorbeifahrender Mann kam dem 64-Jährigen zu Hilfe. Er löschte die Flammen mit einem Feuerlöscher, noch bevor die verständigte Feuerwehr eintraf. Nach ersten Ermittlungen dürfte ein technischer Defekt zu dem Brand geführt haben. Dadurch dass das Feuer so schnell gelöscht wurde entstand lediglich geringer Schaden an dem Auto.