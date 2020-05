Mann demoliert Auto mit Baseballschläger

Zwei Männer haben sich am Montag in Dettingen gestritten. Kurz vor 11.30 Uhr kam es im Herdgassäcker zu einem verbalen Streit zwischen zwei 28 und 31 Jahre alten Männern. Der Streit eskalierte derartig, dass der 28-Jährige aus seinem Haus einen Baseballschläger holte. Damit demolierte er das Auto des 31-Jährigen. Eine Polizeistreife rückte an und beruhigte die Gemüter. Dennoch beleidigte der 31-Jährige im Anschluss seinen Kontrahenten. Beide sehen nun Anzeigen entgegen.