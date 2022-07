Manfred Eichhorn bringt „Ein Haiku für die Leiche“ mit

Autor Manfred Eichhorn ist am Donnerstag, 14. Juli, um 19.30 Uhr in der Stadtbücherei in Ehingen zu Gast. Menschen mit einem Faible für Literatur kennen Manfred Eichhorn vielleicht als Betreiber eines Buchladens in der Ulmer Innenstadt. Doch an dem Abend bringt er sein Buch „Ein Haiku für die Leiche“ mit, heißt es in einer Ankündigung.

Im Krimi begegnet Lyrik-Kennern die Gedichtform des Haiku. Dies sind japanische Gedichte, aufgebaut in der Reihenfolge von 5, 7 und abermals 5 Silben. Ein solches Gedicht entdecken der Protagonist Kommissar Lott und seine Kollegin Britta Zorn am Kadaver eines Luchses im Schönbuch. Die beiden ermitteln in alle Richtungen, können aber den Täter nicht dingfest machen. Lott steht zudem kurz vor seiner Pensionierung und hat seinen Job satt. Doch als in Ulm ein totes Mädchen auftaucht und mit diesem auch ein weiteres Haiku ist Lotts Jagdinstinkt geweckt. Sein Ziel: Den Haiku-Dichter dingfest machen.

Für den Besuch dieser Lesung gibt es noch freie Plätze. Anmeldungen nimmt das Team der Bücherei persönlich vor Ort, per E-Mail an stadtbuecherei@ehingen.de oder telefonisch unter 07391/503-560 entgegen.