Maler und Künstler Ludwig Lüngen stirbt mit 86 Jahren

Jahrzehntelang hat der Maler Ludwig Lüngen bevorzugt in Ehingen und Dieterskirch gearbeitet, er leitete im Ehinger „Hohen Haus“ ab 1985 das „KunstWerkHaus“ und war prominentes Mitglied der einstigen „Ehinger Kunstgruppe Iris“. Nun ist Lüngen am 19. Oktober verstorben.

In seinen letzten Jahren gefielen dem Künstler vor allem plastische Arbeiten (unter anderem aus Ton) und Kombinationen von (flächiger) Malerei. Wer sich mit Lüngen unterhalten hat, dem fiel schon immer der rheinische Tonfall seiner Stimme auf: 1932 wurde Lüngen in Essen geboren und besuchte in den 50er-Jahren die dortige berühmte Folkwang-Schule. Dass es ihn in den Süden der Republik verschlug, war die Folge eines „Eingriffs der Politik“ in sein Leben schon als Kind.

Im Rahmen der sogenannten kriegsbedingten Kinderlandverschickung kam der Grundschüler Ludwig etwa zu Kriegsbeginn nach Otterswang bei Schussenried. Dort gefiel es nicht nur ihm und seinen Geschwistern, sondern dann auch seiner Mutter. Ludwig Lüngen wirkte künstlerisch in der Großen Kreisstadt Ehingen über Jahrzehnte hinweg und war davor vor allem als Grafiker für die Industrie sowie als freischaffender Maler und Künstler tätig. Lüngen lehrte zudem an den Volkshochschulen in Ehingen und Ulm verschiedene Arten der Malerei, speziell die Aktmalerei und die Porträtmalerei haben es dem Künstler angetan.

In einer späteren Lebensphase widmete sich Lüngen auch der Aquarellmalerei, die er ebenfalls an den Volkshochschulen seinen Schülern beibrachte. Lüngen hatte zudem Ausstellungen seiner Werke im In- und Ausland und erledigte viele Auftragsarbeiten aus der Industrie, von Privatpersonen, Vereinen und Gemeinden. So entwarf Lüngen beispielsweise das Modell für den Brunnen vor dem Ehinger Franzsikanerkloster.

Viele Reisen

Aber der Künstler hat auch über den Tellerrand hinaus geblickt. Auf Reisen nach Nordengland bis an die schottische Grenze, nach Sussex und Frankreich sind viele seiner Werke entstanden. In seinen jüngsten Werken hat Lüngen die Malerei und die Bildhauerei verbunden.

Einer, der Lüngen in seinen letzten Lebensjahren eng begleitet hat, ist der Rißtissener Sammler Walter Schreiner. „Lüngen und ich waren zum Schluss sehr eng befreundet. Ich habe eine große Sammlung von ihm und ziehe es nun in Erwägung, nach seinem Tod eine Ausstellung auf die Beine zu stellen“, erklärt Schreiner.