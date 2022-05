Maiwanderung der Narrenzunft Spitt’l Goischd’r Ehingen

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Endlich wieder 1. Mai, endlich wieder wandern, endlich wieder grillen und gemeinsam Spaß haben. Nach mehr als zweijähriger Corona-Pause, fand dieses Jahr endlich wieder eine 1. Maiwanderung statt. Die wanderwilligen Goischd’r trafen sich am Parkplatz an der Ehinger Reithalle. Die Wanderung führte über die Jungviehweide nach Altsteußlingen weiter nach Dächingen. Auf dem Weg dorthin wurden mehrere Pausen zur Stärkung eingelegt, die auch für diverse Spiele der kleinen Goischd’r genutzt wurden. Am Ziel angekommen erwartete die inzwischen hungrigen Mitglieder ein gefüllter Grill. Gestärkt blieb es danach kurzweilig mit verschiedenen Spielen, bis am späten Nachmittag sich dann alle Goischd’r auf den Heimweg machten.