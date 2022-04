Die „Schwäbische Zeitung“ sucht wieder die schönsten Maibäume

Nach zweijähriger Corona-Zwangspause ist es endlich wieder soweit: Die „Schwäbische Zeitung“ sucht wieder den schönsten Maibaum in ihrem Verbreitungsgebiet. Vereine oder Gruppen können sich dafür ab sofort per E-Mail anmelden. Auf die Sieger warten wie in den Vorjahren wieder schöne Preise.

Gruppen, die teilnehmen möchten, können sich ab sofort mit einer E-Mail anmelden. Für jede Region gibt es eine Jury und eine eigene Adresse, an die die Bewerbungen geschickt werden können. In den ersten Maitagen macht sich dann eine bewährte Jury aus Maibaumexpertinnen und -experten auf eine Tour durch das Verbreitungsgebiet, um die angemeldeten Maibäume nach festgelegten Kriterien zu begutachten und zu bewerten. Neben Höhe und Standort des Baums zählen dazu auch die Schönheit von Kränzen, Girlanden, Schildern und weiterem Schmuck am und um den Baum.

Die Maibaum-Wettbewerbe der Region:

Hier gehts zum Wettbewerb für Maibäume in Biberach

Hier gehts zum Wettbewerb für Maibäume in Laupheim

Hier gehts zum Wettbewerb für Maibäume in Ehingen

Hier gehts zum Wettbewerb für Maibäume in Riedlingen

Hier gehts zum Wettbewerb für Maibäume in Laichingen