Magere Ausbeute am achten Spieltag

Ein Sonntag zum Vergessen: Obwohl die drei Bezirksligisten der Region Heimrecht hatten, war die Ausbeute recht mager. Nur die TSG Ehingen kam gegen Bad Buchau zu einem Remis. Großes Pech für die SG Altheim, die in der Schlussminute noch ein Tor kassierte. Die TSG Rottenacker lag schon nach 15 Minuten mit 0:3 zurück.

TSG Ehingen - SV Bad Buchau 2:2 (1:1). - Tore: 0:1 Luca-Raphael Barta (21.), 1:1 Dominik Gemeinder (37.), 1:2 Rico Schlegel (78.), 2:2 Valentin Gombold (89.). - TSG-Trainer Roland Schlecker berichtete von einem guten Spiel zweier gleichwertiger Mannschaften. Zweimal konnte die TSG einen Rückstand ausgleichen. Zum 1:1 von Dominik Gemeinder lieferte Daniel Topolovac die Vorlage. Derselbe leistete auch die Vorarbeit zum 2:2 von Valentin Gombold. „Jetzt haben wir 14 Punkte, darauf lässt sich aufbauen“, sagte Trainer Roland Schlecker.

SG Altheim - FV Neufra 0:1 (0:0). - Tor: 0:1 Robert Henning (90.). - Diese Niederlage ist für die SG Altheim sehr bitter. Der Gastgeber hatte die klareren Torchancen, doch es fehlte das Glück im Abschluss. „Wir wurden für eine gute Leistung nicht belohnt“, sagte Trainer Joachim Oliveira. Obwohl der FV Neufra ab der 78. Minute wegen einer Gelb/Roten Karte in Unterzahl spielte, konnte der Gastgeber diesen Vorteil nicht nutzen. Seine Mannschaft habe viel investiert, doch es fehle ihr zur Zeit die nötige Ruhe vor dem Tor. Das Tor in letzter Minute war durchaus vermeidbar: Fabian Brehm schoss am Tor vorbei, doch Robert Henning eroberte noch den Ball und konnte ihn zum 0:1 unterbringen. „Wir müssen weiterarbeiten, und wenn wir so spielen wie heute, stellen sich auch wieder die Erfolge ein“, so Trainer Joachim Oliveira.

TSG Rottenacker - FC Krauchenwies/Hausen 2:5 (1:3). - Tore: 0:1 Timmy Rauser (9.), 0:2 Patrick Häberle (11.), 0:3 Eigentor (15.), 1:3, 2:3 Tim Sachpazidis (43., 55.), 2:4 Timo Allgaier (90.), 2:5 Luca Bongermino (90+4). - Besonderes Vorkommnis: Kevin Wehle vergibt in der 77. Minute beim Stande von 2:3 einen Elfmeter. - Pressewart Uwe Schneider führte den schnellen klaren Rückstand auf individuelle Fehler der einheimischen Abwehr zurück. Nach dem 0:3 kam die TSG Rottenacker jedoch zurück. Tim Sachpazidis hielt seine Mannschaft im Spiel. Beim Elfmeter wäre der Ausgleich möglich gewesen. Außerdem traf der als Joker eingewechselte Philipp Brunner nur die Querlatte. Am Ende starteten die Gäste noch Konter und kam zu einem hohen Sieg. Die Mannschaft von Spielertrainer Timm Walter spielt aufgrund von zahlreichen Ausfällen zur Zeit am Limit

FV Altshausen - TSV Riedlingen 3:1 (0:0). - Tore: 1:0 Frederik Frei (55.), 1:1 Marcel Schoppenhauer (69.), 2:1 Eigentor (76.), 3:1 Patrick Hugger (80.).

FV Bad Schussenried - SGM Hettingen/ Inneringen 2:2 (2:1). - Tore: 1:0 Felix Bonelli (8.), 1:1 Flöß (36./FE), 2:1 Matthias Schniertshauer (40.), 2:2 Armin Steinhart (70.).

SGM Blönried/Ebersbach - SV Uttenweiler 1:4 (1:2). - Tore: 1:0 Lorenz Weiß (7.), 1:1 Viktor Ruff (34.), 1:2 Felix Kötzle (42.), 1:3 Pascal Haberbosch (51.), 1:4 Michael Wiest (63.). Der Aufsteiger machte gegen den noch ungeschlagenen Tabellenführer aus Uttenweiler zunächst eine sehr gute Figur. Lorenz Weiß gelang direkt in der Anfangsphase der überraschende Führungstreffer, für Uttenweiler das erste Gegentor in dieser Saison. In der Folgezeit hatten die Gastgeber noch weitere Chancen, verpassten diese allerdings. Mitte der ersten Halbzeit kam der Favorit immer besser ins Spiel und übernahm die Spielkontrolle.

SV Hohentengen - SV Sigmaringen 3:2 (2:0). - Tore: 1:0 Wolfgang Birkler (36.), 2:0 Kai Remensperger (44.), 2:1 Julian Haberer (48.), 2:2 Ümit Oytun (70.), 3:2 Eigentor (88.).

FC Laiz - SF Hundersingen 1:2 (0:0). - Tore: 0:1 Xaver Koch (75.), 0:2 Timo Bischofsberger (84.), 1:2 Stefan Mergel (90.+3.).