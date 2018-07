Magdalena-Neff-Schule verabschiedet Abiturjahrgang

Im Rahmen einer kleinen Feier sind kürzlich die Zeugnisse des diesjährigen Abiturjahrgangs der Magdalena-Neff-Schule übergeben worden. Für einige war es am Ende nochmal eng, manche beendeten ihre allerletzte Abiturprüfung gerademal fünf Stunden vor Beginn der Zeugnisübergabe, aber am Ende konnten sich alle 52 zum Abitur angetretenen Schülerinnen und Schüler des Sozialwissenschaftlichen Gymnasiums in Ehingen über den Erhalt ihres Abiturs freuen. Darüber hinaus bot nicht nur der Gesamtschnitt von 2,35 Anlass zur Freude, sondern auch die Tatsache, dass die Jahrgangsbeste ihr Abitur mit einem Schnitt von 1,0 bestanden hat.

Ein Abitur mit einem Schnitt von 1,0 konnte am Sozialwissenschaftlichen Gymnasium zwar bereits ein Mal zuvor vergeben werden, die Schülerin Rebecca Glogger hat es dennoch geschafft, den bisherigen Rekord einzustellen. Vor ihr hat es noch niemand geschafft, eine so hohe Gesamtpunktzahl im Abitur (758 von 900 Punkten) zu erreichen.

Neben der Freude gab es aber auch ein wenig Abschiedsschmerz. „Leider geht uns jetzt eine engagierte Jahrgangsstufe verloren.“, fasste Michael Böhm, Abteilungsleiter des Sozialwissenschaftlichen Gymnasiums, den Einsatz dieses Abiturjahrgangs zusammen. Engagement, dass sie an diesem Abend durch die Organisation und die musikalische Untermalung des Abends ein letztes Mal unter Beweis stellten. Schulleiter Martin Butter machte den Schülern Mut: Auch mit einem nicht so guten Abitur stünden ihnen viele Türen offen. Aber er erinnerte sie auch an ihre eigene Verantwortung. Mit dem Abitur hätten sie nun zwar die Grundlage geschaffen, doch: „Ihr müsst wissen, ob eine Tür aufgeht und ihr müsst entscheiden, ob ihr durchgeht.“ Und er hoffe im Namen des gesamten Kollegiums, dass die Schüler die richtige Tür für sich selbst finden werden. Schüler und Lehrer werden sich beim Abiball am 21. Juli ausgiebig und ausführlich voneinander verabschieden können. Die diesjährigen Absolventen sind:

Klasse 13/1:

Christiane Block, Julia Bührer, Hannah Heideker, Elena Kerbs, Juliette Krahmer-Oertel, Sarah Kraschon, Sophia Lang, Julia Manz, Sina Rein, Katja Scheck, Selina Schneider, Marcel Schrade, Emilie Seidl, Julia Tietze, Jens Wachter, Lea Werkmann, Elena Wild

Klasse 13/2:

Julia Dabisch, Julia Duckeck, Elena Falk, Rebecca Glogger, Marc Haulick, Katarina Heidenreich, Sarah Keller, Isabel Karola Kraus, Lea Laitenberger, Helena Lang, Meliha Okumus, Hannes Patzelt, Charlotte Psik, Erika Resner, David Scherle, Kim Sophie Weller, Jennifer Wolf, Josefa Wollek

Klasse 13/3:

Nadine Bäumler, Barbara Benz, Lena Birkle, Kim Hannah Brobeil, Lea Dautel, Annegret Freudenreich, Laura Gekeler, Leonie Sophie Goldammer, Julia Häußler, Kathrin Kloker, Tobias Krug, Jonas Mahler, Leandra Makedon, Martin Ölmaier, Lea Sauter, Anna-Lena Seiffert, Theresa Wachter