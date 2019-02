Magdalena-Neff-Schule stellt sich vor

Die Magdalena-Neff-Schule, eine Berufsschule, wird von rund 500 Schülern und Schülerinnen besucht und hatte am Samstag zum Tag der offenen Tür eingeladen, um sich interessierten neuen Schülern zu präsentieren.

Da ist einmal das sozialwissenschaftliche Gymnasium mit dem Profilfach Pädagogik/Psychologie, die zweijährige Berufsfachschule mit dem Profilfach Pädagogik/Ernährung sowie die mit dem Profilfach Gesundheit/Pflege, die beide zum Mittleren Bildungsabschluss führen. Es gibt die zweijährige Berufsfachschule für Kinderpflege sowie die Fachschule für Sozialpädagogik für Erzieherinnen.

172 Schüler absolvieren das Sozialgymnasium. Mit dem Abitur stehen ihnen alle Studiengänge offen, sagte Schulleiter Martin Butter. Der Deutschunterricht deckt sich mit dem an einem allgemeinbildenden Gymnasium, aber nicht alle müssen in Deutsch in die Abiturprüfung. Johannes aus Laichingen will sich um einen Platz am Sozialgymnasium bewerben, sein Berufswusch geht in Richtung Pflegemanagement, Gesundheitsmanagement, Sozialpädagogik. Er ist Schulsanitäter, macht beim ABS mit, hat schon Praktika in Krankenhäusern und Altenheimen gemacht. „Johannes hat eine ausgeprägte soziale Ader“, erklärte seine Mutter.

„Mir gefällt der Umgang mit Menschen, die Hilfe brauchen“, sagte er selbst. Sascha Mosbacher-Strumpf unterrichtet Sozialmanagement und erklärte ihm Details aus einem Unterricht. Pädagogik und Psychologie nimmt mit fünf Wochenstunden am Anfang einen breiten Platz im Lehrplan ein, kommen doch die Schüler meist mit wenig Vorkenntnissen, sagte Lehrer Stefan Höh.

Neben Englisch ist Spanisch am Sozialgymnasium zweite Fremdsprache, die alle nehmen müssen, die nicht schon an ihrer vorherigen Schule vier Jahre Unterricht in einer zweiten Fremdsprache hatten. Kunstunterricht gibt es am Sozialgymnasium auch, Kunstlehrer Frank Raendchen modellierte den Kopf einer Schülerin aus Ton, Schülerinnen zeigten ihre Porträts, die sie im Unterricht angefertigt hatten

Ein neues pädagogisches Konzept ist die duale Ausbildung mit dem Ziel, in einem Jahr den Hauptschulabschluss zu erwerben oder zu verbessern oder in zwei Jahren die Fachschulreife zu erwerben. „Es wird auf zwei Niveaus unterrichtet, der Stundenplan sieht viel Zeit für individuelle Förderung vor“, erklärte Christel Kunert. Zum Profilbereich Hauswirtschaft gehört Ernährung, Erziehung, Wohnen, Nahrungszubereitung, Textilarbeit. Inhalte im Profilbereich Pflege sind Biologie, Pflege, Ernährung, Labortechnologie.

Die angehenden Erzieherinnen Hanna, Laura, Meike und Marlen gehen an drei Tagen in der Woche in die Fachschule für Sozialpädagogik mit Fächern wie soziale Entwicklung des Kindes, Psychologie, Bewegung, Ernährung, Werken und Gestalten und zwei Tage in einen Kindergarten. Bei Hanna war schon die Mutter Erzieherin, für Laura war es ein Kindheitstraum, sie hat beim Kinderturnen und als Babysitterin ihre Liebe zu Kindern manifestiert. Meike hat schon in der Kinderkirche gern mit Kindern gearbeitet. Die relativ niedrige Bezahlung schreckt sie nicht, versichern sie, „die Liebe, die uns die Kinder im Kindergarten entgegenbringen, ist wie ein Geschenk, das sind Momente, in denen man weiß, dass man sich richtig entschieden hat“, sagten sie alle. „2018 hatten wir doppelt so viele Bewerber wie Plätze. Die Ausbildung dauert drei Schuljahre, dann kommt das Anerkennungsjahr. Wenn die Gehälter höher wären, würde es auch mehr Männer im Beruf geben“, versicherte der stellvertretende Schulleiter Frederic Wittmann. Für Kinderpflegerinnen ist der Aufstieg zur Erzieherin möglich, sie können dann die praxisorientierte Ausbildung machen, haben einen Tag mehr Praktikum und bekommen im ersten Jahr ein Gehalt von 1100 Euro.

Im Foyer wurde für die Ausbildung zur Altenpflegerin geworben, Schüler und Schülerinnen waren keine da, berichtete ihr Lehrer Werner Schwarz, die waren alle in den Einrichtungen, in denen sie ihr Praktikum machen. Zwei Tage gehen sie in die Schule und sind ansonsten in einem Pflegeheim oder bei einem ambulanten Dienst. „Leider werden sie zu schnell für Arbeiten eingeteilt, denen sie noch nicht gewachsen sind, das frustriert oft“, bedauerte Schwarz.