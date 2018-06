Müllmenschen kommen nach Mochental

Hans-Jürgen „HA“ Schult ist ein Umweltkünstler der ersten Stunde. Die Probleme der Wegwerfgesellschaft, der Müll, der tagtäglich erzeugt wird, werden in seinen Installationen zu einem Symbol und zum Sinnbild unserer Gesellschaft. Seit 1996 zieht der international bedeutende Aktionskünstler mit seinen „Trash People“ um die Erde; als zivilisationskritischer Mahner lässt er die lebensgroß aus Müll gefertigten Skulpturen an zahlreichen geschichtsträchtigen Orten der Welt aufstellen. Sie standen im Amphitheater von Xanten, in Paris, auf dem Roten Platz in Moskau, auf der Großen Mauer bei Peking, oder vor den Pyramiden von Gizeh. Sie versammelten sich in 2.800 Meter Höhe am Matterhorn und in 880 Meter Tiefe im Salzstock von Gorleben. Jetzt, 2013 sind sie auf dem Weg nach Lhasa in Tibet. Nach Abschluss ihrer Odyssee, haben sie an den bedeutendsten Orten der Menschheitsgeschichte gestanden.

Davon berichtet die Installation der Trash People vom 11. Mai bis 14. Juli 2013 in Schloss Mochental. Hier werden außer den „Trash People“ auch ein Objektkasten und Druckgrafiken gezeigt, die sich mit dem Ungleichgewicht des ökologischen Haushalts auseinandersetzen. „Ich wollte etwas bewegen, das weit über den Bilderrahmen hinausgeht“, sagt der Künstler. Die alltäglichen, aber zugleich substanziellen Probleme des modernen Menschen werden in den Arbeiten von HA Schult zu Statements zum Zustand der Welt. Der Abfall, den die Menschheit erzeugt, wird in seinen Installationen zu einem Symbol des Verfalls sozialer Errungenschaften und zum Sinnbild einer im höchsten Maße gefährdeten Gesellschaft. Seit Jahrzehnten gelingt es HA Schult immer wieder, das öffentliche Bewusstsein durch gelebte Bilder zu beleben, indem er auf öffentlichen Plätzen Themen inszeniert, die genau diese Öffentlichkeit zu verdrängen beliebt. Stets stellen seine Arbeiten Beziehungen her zu dem Ort, an dem sie ausgestellt sind.