Mònica ist wieder zu Hause

Sie läutet wieder. Vor acht Jahren wurde Mònica, eine der beiden Original-Glocken aus dem 15. Jahrhundert der Kathedrale La Seu Vella in Lérida (Katalonien), abgebaut, um in der Spezialwerkstatt Grassmayr in Innsbruck (Österreich) restauriert zu werden. Ein Liebherr-Kompaktkran LTC 1050-3.1 der spanischen Kranfirma Grúas Minguella hob sie nun an ihren alten Platz zurück.

Den Auftrag, die restaurierte Glocke wieder an ihren ursprünglichen Platz zu montieren, erhielt der Kranspezialist Grúas Minguella aus Lérida. Ein Liebherr-Mobilkran LTC 1050-3.1 des Unternehmens übernahm die diffizile Aufgabe: Er hob die 1,5 Tonnen schwere Glocke auf 40 Meter Höhe bei einer Ausladung von 15 Metern. Sie ist ein wesentlicher Teil des Glockenturms der Kathedrale von Lérida und stellt auch ein historisches Erbe von „La Seu Vella“ dar.

„Eine der großen Herausforderungen bei diesem Manöver war die Zufahrt des Krans zum Arbeitsplatz. Denn um auf die Baustelle zu gelangen, musste der LTC 1050-3.1 zwei lediglich drei Meter hohe Steinbögen durchfahren, die extrem wenig Platz bieten“, sagt Tomás Minguella, Geschäftsführer von Grúas Minguella. „Um ein Höchstmaß an Sicherheit aufgrund des historischen Werts der Glocke Mònica zu gewährleisten, haben wir für eine Simulation des Hubes im Vorfeld durchgeführt und einen speziellen Hebeplan ausgearbeitet", so Minguella weiter.

Am 7. Mai 2014 verließ Mònica zum ersten Mal seit ihrer Einsetzung im Jahr 1486 ihren Standort. Da sie einen Riss aufwies, der zum Bruch hätte führen können, reiste sie zur Reparatur in die Grassmayr-Werkstatt nach Innsbruck (Österreich). Erst acht Jahre später kehrte sie aufgrund verschiedener bürokratischer Hindernisse – die Glocke steht unter Denkmalschutz – an die Spitze des Glockenturms zurück. „Für Grúas Minguella war es eine große Ehre, diese Aktion unterstützen zu dürfen, denn so konnten wir einen Beitrag zur Geschichte und Entwicklung unserer Region leisten", schließt Tomás Minguella.

Das Einheben der Glocke war nicht der erste Einsatz von Grúas Minguella an der Kathedrale La Seu Vella. Vor 25 Jahren nutzte das Unternehmen einen Liebherr-Mobilkran LTM 1030 für Wartungsarbeiten an Mònica. Da der Ausleger des LTM 1030 aber kürzer war als der des jetzigen LTC 1050-3.1, wurde der 30-Tonner damals auf Stapeln von Unterleghölzern abgestützt. So wurde er um nahezu zwei Meter angehoben, um die erforderliche Höhe zu erreichen.

Grúas Minguella vertraut auf Liebherr-Maschinen. Das Unternehmen verfügt über eine Flotte von 13 Kranen, alle von Liebherr. Grúas Minguella war auch eines der ersten Unternehmen in Spanien, das den Liebherr-Mobilkrans LTM 1450-8.1 beschafft hat. Der 450-Tonner ist aktuell der größte Kran in der Kranflotte.

Grúas Minguella wurde 1948 gegründet und war hauptsächlich im Bereich der Reparatur von Schwermaschinen tätig. Im Jahr 1975 wurde der Firmensitz nach Lérida verlegt und Grúas Minguella war damals das erste Unternehmen in Katalonien, Aragonien und Valencia, das über Mobilkräne mit einer Tragfähigkeit von bis zu 100 Tonnen verfügte. Gegenwärtig konzentriert sich die Geschäftstätigkeit des Unternehmens auf die Bereiche Industrie, Energie, Hydraulik und öffentliche Arbeiten. 1998 feierte Grúas Minguella sein 50-jähriges Firmenjubiläum.