Männergesang in der Berger Pfarrkirche

Die kleine Berger Pfarrkirche platzte am Sonntagabend fast aus ihren Nähten. Der Männergesangsverein Berg hatte zum Adventskonzert eingeladen, welches das achte Mal stattfand. Vier Kerzen am Adventskranz erstrahlten wie ein Heiligenschein über den Köpfen der Sänger.

Diese wurden durch ihren Dirigenten Martin Spranz mit einem kleinen Keyboard begleitet – oder gar nicht, wenn sie Lieder a cappella anstimmten. Jedoch waren nicht nur ruhige Klänge wie bei Leonard Cohens „Halleluja“ zu hören – durch die lauten Schreie: „Nants ingonyama bagithi baba“ wurde ein Lied von „König der Löwen“ angestimmt.

Die 35 Sänger proben einmal wöchentlich. Auf das Adventskonzert hatten sich die Männer, die durch gleiche Hemden, Krawatten sowie Jacketts ein einheitliches Bild abgaben, perfekt vorbereitet. So sangen die Männer alle Lieder auswendig. Und das nicht nur auf Deutsch. Englisch und Latein beherrschten die Männer in ihren Liedern und dann sangen sie auch noch „Weu’sd a Herz hast wia a Bergwerk“ auf Bayerisch.

Glühwein, Punsch sowie Lebkuchen gab es nach dem Konzert in der Garage der Berg Brauerei – und das alles kostenlos. Lediglich um eine Spende baten die Sänger. Die Spende wird traditionell komplett für einen gemeinnützigen Zweck weitergespendet. Die 769,12 Euro, die im vorigen Jahr zusammenkamen, wurden in Form eines Schecks an die Vorsitzende des Ehinger Kinderschutzbunds, Lucia Hildenbrand-Hess, überreicht. „Wir möchten nichts für uns – nur den Leuten eine Freude machen“, so Martin Spranz. Seit zehn Jahren ist er Dirigent im Männergesangsverein Berg, den es schon seit 98 Jahren gibt. Wohin die Spenden in diesem Jahr gehen, wird im Laufe des Jahres noch entschieden. „Wir möchten das Geld den Organisationen geben, die sonst nicht so berücksichtigt werden“, so Spranz. Als die Sänger das letzten Lied „O du fröhliche“ ansangen, stimmten auch die Zuhörer mit ein.