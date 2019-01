Männer bewerfen Polizisten mit Feuerwerkskörpern

Auf dem Ehinger Marktplatz sind zwei Männer im Alter von 25 und 49 Jahren um Mitternacht wegen Feuerwerkskörpern in Streit geraten. Als die Auseinandersetzung handgreiflich wurde, verständigte ein Zeuge die Polizei, teilt diese am Neujahrsmorgen mit.

Bevor die Beamten des Polizeireviers Ehingen eintrafen, entfernte sich der jüngere der Kontrahenten. Als die Beamten vor Ort waren, zeigte der 49-Jährige auf den vermeintlichen Täter, der sich in der Nähe aufhielt. Die Beamten sprachen den 23 Jahre alten Mann deshalb an, der sofort äußert gereizt und aggressiv reagierte. Da er den Anordnungen der Polizisten nicht folgte, wandten diese schließlich unmittelbaren Zwang an. Das wiederum stachelte mehrere umstehende Personen an, die nun Raketen und andere Feuerwerkskörper in Richtung der Beamten warfen. Zum Glück wurde keiner der Beamten verletzt.

Wie sich herausstellte, handelte es sich bei dem 23-Jährigen nicht um den Beteiligten der ursprünglichen Auseinandersetzung. Dieser meldete sich wenig später beim Revier in Ehingen. Die Beamten nahmen Ermittlungen wegen Körperverletzung, Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte und des Verdachts eines Landfriedensbruchs auf.