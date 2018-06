Mädchen schauen sich bei Liebherr um

10 000 Angebote haben die Teilnehmerinnen des diesjährigen Girls‘ Day in ganz Deutschland und Österreich erwartet – so viele wie nie zuvor. Mit dabei waren auch zahlreiche Liebherr-Gesellschaften, die ihre Werke und Lehrwerkstätten öffneten und Technik zum Anfassen boten, teilt das Unternehmen nun mit.

Die Produktion eines Flugzeugfahrwerks, eine Fahrt in einem Raupenkran oder praktische Arbeiten im Elektronikbereich – der Girls‘ Day bei der Firmengruppe Liebherr sei vor allem eines gewesen: abwechslungsreich. Jedes Jahr geben Liebherr-Mitarbeiter an verschiedenen Standorten den Teilnehmerinnen Einblicke in ihre Arbeit. Ziel sei es, weibliche Fachkräfte für das Unternehmen zu begeistern und als Auszubildende oder Mitarbeiterinnen im technischen Bereich zu gewinnen.

Ehingen

Wie viel Elektronik steckt eigentlich in einem Mobil- oder Raupenkran? Und wie funktioniert die Baumaschine im Einsatz? Antworten auf diese und weitere Fragen lieferte der Girls‘ Day im Liebherr-Werk Ehingen. Die Teilnehmerinnen konnten ihren eigenen Schaltschrank nach Plan verdrahten und die leistungsfähige Elektronik, wie sie in Raupen- und Mobilkranen eingesetzt wird, bei einer Fahrt mit den Maschinen direkt erleben. „Es ist jedes Jahr spannend zu sehen, mit welchen Erwartungen die Mädchen in unser Werk kommen und welches Fazit sie ziehen“, findet Kevin Wasner, Gewerblicher Ausbildungsmeister bei Liebherr in Ehingen. „Wir wissen mittlerweile, dass viele nicht direkt erkennen, wie wertvoll und abwechslungsreich ein Studium oder eine Ausbildung bei uns sein kann. Dem begegnen wir mit Aktionen wie dem Girls‘ Day.“

Lindenberg

Bei Liebherr-Aerospace Lindenberg tauchten die Schülerinnen direkt ein in den Produktionsablauf eines Flugzeugfahrwerks. Sie durchliefen sämtliche Stationen von der Konstruktion über die Fertigung bis hin zur Endmontage und erfuhren, warum ein Flugzeug überhaupt fliegen kann. Dabei wurden die Mädchen selbst zu Flugzeugbauerinnen und stellten kleine Modellflieger als Erinnerungsstücke her. „Für uns ist der Girls‘ Day eine wichtige Aktion neben vielen weiteren, mit denen wir das Interesse an technischen Berufen bei Liebherr-Aerospace in Lindenberg und Friedrichshafen wecken wollen“, sagt Ulrich Thalhofer, Bereichsleiter Personal bei Liebherr-Aerospace Lindenberg. „Da die Ausbildungsberufe bei uns vor allem technisch ausgerichtet sind, liegt es uns sehr am Herzen, die Mädchen hierfür als angehende Fachkräfte zu gewinnen.“

Kempten

Die Teilnehmerinnen des Girls‘ Days bei der Liebherr-Verzahntechnik in Kempten im Allgäu erhielten von den derzeitigen Azubis spannende Einblicke in die verschiedenen Ausbildungsberufe bei Liebherr in Kempten. Dazu gehörte ebenfalls eine Präsentation über die Ausbildung zumTechnischen Produktdesigner. Höhepunkt des Tages war die Werksbesichtigung, bei der die Mädchen die Tätigkeiten der einzelnen Berufe bei der Herstellung von Verzahnmaschinen und Automationssystemen hautnah miterleben konnten.

Ettlingen

Der Girls‘ Day bei Liebherr in Ettlingen gab den Teilnehmerinnen Einblicke in gleich zwei Liebherr-Sparten. Zum einen werden bei Liebherr-Ettlingen Antriebskomponenten aufgearbeitet. Zum anderen befindet sich dort ein Zweigwerk der Liebherr-Verzahntechnik. Im Rahmen des Girls‘ Days wurden die Teilnehmerinnen von den derzeitigen Azubis durch die Werke geführt. Anschließend fertigten die Mädchen eigene Smartphone-Halter in der Lehrwerkstatt an, die sie mit nach Hause nehmen durften. Durch solche praxisnahen Beispiele werden den Schülerinnen technische Berufe greifbar gemacht, teilt Liebherr mit.