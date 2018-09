Mächtig was los beim Verkehrssicherheitstag

Ein Streifenwagen mitten in der Ehinger Fußgängerzone hat beim ÖPNV- und Verkehrssicherheitstag viele Blicke auf sich gezogen. Vor allem für Kinder war es interessant, sich einmal in ein Polizeiauto zu setzen.

Christina durfte sogar die Mütze von Polizeioberkommissar Werner Locher aufsetzen und in das Außenmikrofon sprechen. „Hallo, Mama“, schallte es durch die ganze Fußgängerzone. Der Streifenwagen, ein Mercedes, ist brandneu, überhaupt lobte Locher die aktuell sehr gute technische Ausrüstung der Polizei. Den Kindern erklärte er, wann die Kelle benutzt wird, wann er das Blaulicht einschaltet.

Bußgeldstelle informiert über Strafen

Neben dem Streifenwagen hatte die Bußgeldstelle ihren Stand aufgebaut und informierte darüber, wie hoch das Bußgeld bei Geschwindigkeitsüberschreitungen innerorts ist. Bei 21 bis 25 Stundenkilometern zu viel sind es immerhin 80 Euro, und einen Punkt in Flensburg gibt es dazu. Ab einer Überschreitung von 31 Stundenkilometern ist der Führerschein für einen Monat weg. Außerhalb geschlossener Ortschaften gibt es ab 21 Stundenkilometern Überschreitung einen Punkt, ab 41 Stundenkilometern zu viel ist der Autofahrer den Führerschein für einen Monat los. Alexandra Henle, Leiterin der Bußgeldstelle im Ehinger Rathaus, notierte Beschwerden über zu schnelles Fahren in der Stadt oder zugeparkte Straßeneinmündungen. Mittels einer fliegenden Toastscheibe konnten Interessierte am Stand der Bußgeldstelle aber auch ihr Reaktionsvermögen testen und anschließend das aufgefangene Brot mit Marmelade bestreichen.

Zur Fahrtüchtigkeit im Alter gab es Informationen, ebenso zum richtigen Verhalten, wenn ein Geisterfahrer unterwegs ist. „Runter vom Gas“ ist hier die Devise. Außerdem ist es richtig, mit gedrosseltem Tempo im Verkehrsfluss weiterzufahren und auf der rechten Fahrspur zu bleiben aber nicht auf den Seitenstreifen. Dieser Streifen muss im Notfall zum Ausweichen frei bleiben.

Flotte Melodien

Die Oldies der Stadtkapelle unterhielten derweil mit flotten Melodien. Der rote Doppeldecker der Firma Bayer hielt in der Stadtmitte und lud zur kostenlosen Stadtrundfahrt ein. Kostenlos konnte man auch sämtliche Verkehrsmittel im Ding-Nahverkehrsgebiet von Weißenhorn bis Herbertingen, von und nach Ulm und Neu-Ulm nutzen. Von den Busunternehmen informierten Eckhard Werner und Kevin Lepple für die Firma Bayer und für Bottenschein Carmen Weidle zusammen mit Werner Bolach und Elke Enderle von der Stadt über das neue Nachtbuskonzept am Wochenende und den Spätbus für Ehingen, Allmendingen, Griesingen und Altheim. Die Fahrzeiten der Linien sind auf die Züge aus Ulm abgestimmt.

Eine besondere Attraktion für Kinder war die Radaranlage, die man mit einem Kettcar auslösen konnte. Mit der gleichen Anlage wird sonst im normalen Straßenverkehr geblitzt, der junge Fahrer bekommt sein Bild mit dem Messergebnis zugeschickt oder es kann abgeholt werden. Für Kinder jeden Alters war das ein großer Spaß.