LWE-Mobilkranabsatz in Deutschland steigt

„Amazing“, also erstaunlich, ist das Schlagwort, das die Kunden des Ehinger Liebherr-Werks während den Kundentagen im Sommer dieses Jahres am häufigsten verwendet haben. Nun hat das Ehinger Werk einen 18 Minuten langen Imagefilm von den Kundentagen an 3000 Menschen auf der ganzen Welt verschickt – eine DVD, die die Einzigartigkeit des Ehinger Werks sehr emotional rüber bringt und passend den Titel „Amazing...“ trägt.

„Das Feedback der Kundentage ist immer noch gigantisch. Wir bekommen immer noch E-mails von Kunden, die uns danken und begeistert sind“, sagt Wolfgang Beringer, Leiter der Verkaufsförderung im Ehinger Werk. Und die Begeisterung der Kunden hat sich nicht nur während der Kundentage gezeigt. „Natürlich haben wir während der Kundentage den einen oder anderen Kran verkauft, einen Handschlag oder eine Unterschrift bekommen“, sagt Beringer.

Doch mit etwas Abstand zu den Kundentagen kann Beringer behaupten, dass durch die Veranstaltung vor allem der familiäre Charakter des Ehinger Werks trotz seiner rund 2800 Mitarbeiter bei den Kunden aus aller Welt im Gedächtnis blieb. „Begeistert waren die Kunden auch davon, dass es sich bei Liebherr um ein Familienunternehmen handelt. Zudem haben die Kunden gespürt, dass die Mitarbeiter hinter dem Unternehmen stehen“, erklärt Beringer.

Und diese positive Stimmung wirkt sich derzeit vor allem auf den deutschen Markt aus – den Hauptabsatzmarkt für All-Terrain-Krane weltweit. „20 Prozent unsere Produkte verkaufen wir auf dem deutschen Markt und es ist der größte Einzelmarkt für uns. Deswegen sind wir froh, dass sich dieser nach zwei schwierigeren Jahren wieder erholt und der Absatz wieder steigt“, sagt Beringer.

Im Gegensatz zu anderen europäischen Ländern. „Die Märkte in Spanien, Italien und Großbritannien leiden immer noch unter der Finanzkrise. Insgesamt ist der europäische Markt für uns weiterhin unbefriedigend“, macht Wolfgang Beringer deutlich.

Viel Freude hingegen bereitet dem Ehinger Werk die Situation in Brasilien, Russland, USA und Australien. „Der Absatz in Australien wächst immer weiter. Auch Saudi-Arabien und Südafrika sind auf dem aufsteigenden Ast“, sagt Beringer, der die Prognosen für das Jahr 2012 „weiterhin auf der Spur“ sieht.

Somit wird das Ehinger Werk zum Jahresende, sollte sich die Situation im Herbst dieses Jahres nicht dramatisch verschlechtern, ein leichtes Umsatzplus (Umsatz 2011: 1,49 Milliarden Euro) erreichen können. Will heißen: Das Ziel von 1400 Kranen für 2012 wird vermutlich erreicht werden können.

Insgesamt sind im Portfolio des Ehinger Werks 36 verschiedene Krantypen, wobei die Produktpalette ständig modernisiert wird. Prunkstück und damit das größte Gerät im Ehinger Werk ist weiterhin der LR13000, von dem bisher ein Gerät ausgeliefert wurde und zur Zeit bei Chicago in den USA für den ersten Einsatz aufgebaut wird – der Transport dahin ist abgeschlossen.

Große Hoffnungen setzt das Ehinger Werk im Jahr 2013 wieder auf die Bauma – die größte Baumaschinenmesse der Welt, wo Liebherr traditionell den größten Stand aller Aussteller haben wird.