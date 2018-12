Lust auf Revanche

Auf ein Neues: Zum zweiten Mal innerhalb weniger Tage stehen sich in der Zweiten Basketball-Bundesliga das Team Ehingen Urspring und die Artland Dragons gegenüber. Das erste Duell in Quakenbrück entschied der Aufsteiger mit neun Punkten Vorsprung für sich, am Samstag, 22. Dezember, 19 Uhr, in heimischer Halle wollen die Steeples den Spieß umdrehen. Doch darf sich die Mannschaft von Trainer Domenik Reinboth dann nicht mehr diese Schwächen leisten wie am vergangenen Montag.

In Quakenbrück „waren wir nicht gut“, sagt Reinboth über die 72:81-Niederlage beim Aufsteiger. Seine Mannschaft hielt mit, ließ sich in der Verteidigung aber zu oft überrumpeln. Es war schon während des Spiels unübersehbar und es kam im Videostudium raus. Auch die Zahlen des Spiels wiesen dies klar aus: Rund 20 Rebounds hatten die Artland Dragons – ein hoher Wert. Die Steeples kamen nur auf ein halbes Dutzend. „Wir sollten besser ausboxen“, lautet für Reinboth die Lehre aus dem ersten Spiel gegen Quakenbrück. Dabei war er mit der Defensivleistung seiner Mannschaft gar nicht unzufrieden, aber das Reboundverhältnis (51:36) entwertete die Bemühungen.

Vor allem Demetris Morant bereitete den Steeples Probleme, allein sieben Offensivrebounds der Dragons gingen auf sein Konto (dazu noch fünf Offensivrebounds). Morant war am Ende auch mit 30 Punkten Topscorer des Spiels – was nicht verwunderte, gab ihm der Gegner doch wiederholt mehr als eine Wurfchance pro Angriff. „Ein super athletischer Spieler“, sagt Reinboth. Aber nicht nur Morant, sondern auch Paul Albrecht (insgesamt neun Rebounds, davon einer offensiv), Pierre Bland (acht Rebounds, davon drei offensiv) und der lange Lette Danielius Lavrinovicius (sieben Rebounds, davon fünf offensiv) griffen bei Abprallern vom Brett oder Korb immer wieder zu. „Die Dragons sind eine sehr physische Mannschaft“, so der Steeples-Trainer.

Mit der Überlegenheit bei den Rebounds überdeckten die Quakenbrücker ihre schwache Wurfquote, nur etwas mehr als ein Drittel der Würfe aus dem Feld fiel in den Korb (Steeples-Trefferquote: 43 Prozent) – aus der Distanz, bei den Dreiern, kamen die Artland Dragons sogar nur auf vier Treffer bei 25 Versuchen (16 Prozent). Ein furchteinflößender Gegner ist der Aufsteiger somit nicht – zumal die Dragons im Spiel am Montag aus Sicht von Reinboth auch von Schiedsrichterentscheidungen profitiert haben. Im vierten Viertel handelte sich der Steeples-Coach ein technisches Foul ein, weil er einmal mehr mit einem Pfiff der Unparteiischen haderte. Sein Ärger in diesem Moment habe sich nicht auf eine spezielle Situation bezogen, „das hat sich im Laufe des Spiels so aufgestaut“. Mit der Leistung der Schiedsrichter „waren wir nicht zufrieden“, sagte der Steeples-Coach hernach. Insgesamt 31 Freiwürfe erhielten die Dragons in diesem Spiel zugesprochen (21 verwandelten sie) – deutlich mehr als das Team Ehingen Urspring (15/elf verwandelt).

„Frustriert und motviert“

„Wir waren frustriert, aber wir sind motiviert“, so Domenik Reinboth über die Gefühlslage nach der Niederlage in Quakenbrück. Dass die Dragons zu schlagen sind, davon war er schon vor dem ersten Duell mit überzeugt und daran hat sich nichts geändert. Auch ein höherer Sieg als mit neun Punkten Vorsprung, mit denen das Hinrundenspiel verloren ging, hält Reinboth für möglich. Damit würden die Steeples den direkten Vergleich mit Artland für sich entscheiden. „Wenn wir mit zehn Punkten gewinnen, wäre es super für uns, denn dann müsste Quakenbrück ein Spiel mehr in dieser Saison gewinnen.“ Bei Punktgleichheit ist bekanntlich das Team besser platziert, das in der Summe der beiden Partien gegeneinander die bessere Bilanz hat.

Mit Sieg wieder nach oben

Angesichts der enormen Leistungsdichte in dieser ProA-Saison könnte ein Sieg mehr oder weniger oder auch nur der bessere direkte Vergleich über viel entscheiden – im Kampf um die Play-offs oder im Abstiegskampf. Die Niederlage in Quakenbrück hat die Steeples gleich um einige Plätze zurückgeworfen, auf Rang elf liegt Reinboths Mannschaft, die zuvor einige Wochen in der oberen Tabellenhälfte zu finden war. Bei einem Sieg gegen die Artland Dragons am Samstag, ginge es wieder in die andere Richtung.