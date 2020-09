LR 1500 schuftet in der ehemaligen Bundeshauptstadt

Der Ehinger Liebherr-Raupenkran LR 1500 ist auf der Messe „Bauman 2016“ in den Markt eingeführt worden. Der 500-Tonnen-Gittermastkran sei auf Einfachheit in allen Bereichen und eine hohe Wirtschaftlichkeit ausgelegt. Mit zwei Einsätzen innerhalb von einer Woche bestätigt die HKV Schmitz + Partner GmbH aus Köln, dass das Liebherr-Konzept aufgegangen ist: Zunächst stand die Demontage eines 76 Meter hohen Turmdrehkrans in der MesseCity in Köln-Deutz an, und dann, nur vier Tage später, der Schwerlasthub einer Dampftrommel im Kölner Hafen Worringen. Nur wenige Tage später hob der Liebherr 500-Tonner Trägerpakete der sich im Abbruch befindlichen Viktoriabrücke in Bonn aus (Foto). Von dort ging’s nach Unkenbach, wegen Schwerlastarbeiten rund um die Windkraft.