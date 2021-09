Lothar Raiber führt jetzt die Ehinger Muckenspritzer

Seit Freitag steht der der neue Zunftmeister der Muckenspritzer fest: Lothar Raiber übernimmt das Amt von Volker Raiber, der die Gruppe 20 Jahre lang geführt hat. Auch beim Amt des Kassiers gibt es Änderungen: Carla Zoller folgt Gerhard Münz, der nach 20 Jahren nicht mehr kandidiert. Beide sind sich einig: jetzt sind mal die Jüngeren dran.

Zum letzten Mal begrüßte Zunftmeister Volker Raiber die Mitglieder der Muckenspritzergruppe zur Hauptversammlung im Gasthaus Wolfert in Ehingen unter Einhaltung der aktuellen 3G-Regelungen. Pandemie-bedingt ist es fast zwei Jahre her, dass die Gruppe in diesem Rahmen zusammengekommen ist.

Volker Raiber ließ die letzten 20 Jahre Revue passieren, wobei das 150. und 160. Jubiläum in 2009 beziehungsweise 2019 sicherlich zu den Höhepunkten seiner Amtszeit gehörten, allen voran die Einweihung der Gedenktafel an der Liebfrauenkirche.

Altgediente scheiden aus

Ein einschneidendes Erlebnis war auch der Ausfall der Fasnet 2021, was er folgendermaßen auf den Punkt bringt: „Erst, wenn einem die Fasnet genommen wird, weiß man wieder alles zu schätzen“ Raiber hinterlässt große Fußstapfen, auch, weil eine gute Führung gute Leute im Hintergrund benötigt. Es sind unterschiedliche Gründe, die es den Verantwortlichen schwer machen, Nachwuchs für ehrenamtliche Tätigkeiten im Verein zu finden. Mit Lothar Raiber ist dies jedoch gelungen. Er bringt die besten Voraussetzungen mit, um die richtigen Weichen zu stellen: er ist von Kindesbeinen an dabei, seit vielen Jahren im Ausschuss aktiv und kennt die Strukturen der Gruppe.

Ebenfalls zum letzten Mal las Kassier Gerhard Münz den Kassenbericht vor, dessen tadellose Führung von den Kassenprüfern Erich Leichtle und Michael Spindler bestätigt wurde. Die Vorstandschaft wurde anschließend einstimmig entlastet. Volker Raiber dankt seinem langjährigen Kassier für seinen Weitblick, mit dem er stets das Gruppenvermögen und die finanzielle Sicherheit im Auge behielt und beglückwünscht Carla Zoller zum neuen Amt.

Versammlung dreht sich um Neuwahl

Der Abend stand ganz im Zeichen der Wahl. Weiterhin wurden Ausschussmitglieder für die nächsten drei Jahre gewählt: Sonja Kreutle, Florian Mauz, Markus Ölmaier, Sascha Sauter und Felix Sommer. Volker Raiber dankte den scheidenden Ausschussmitgliedern Theresa Ochs, Oliver Ruoß und Ralf Zoller.

Bevor es an die Wahl der neuen Mitglieder ging, wurde Volker Raiber und Gerhard Münz für die geleistete Arbeit in den letzten 20 Jahren gedankt. Die Übergabe der Geschenke wurde von stehenden Ovationen der Mitglieder begleitet.

Aufgenommen wurden in diesem Jahr ausschließlich Jungmucken. Mirjam Huber, Maike Ott und Selina Storf verstärken ab sofort die Muckenspritzergruppe.