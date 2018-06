Los geht’s: Steeples peilen Auftaktsieg an

Endlich ist es soweit: Am Sonntag starten die Steeples in die neue Saison der Basketball Pro B. Vorbereitung hin, Personalrochade her: Jetzt gilt’s. Spannung und Vorfreude vor dem Auftakt gegen die BIS Baskets Speyer (Tip-Off 18 Uhr) halten sich die Waage. „Wir wollen versuchen, dem Gegner unser Spiel aufzuzwingen, das ist der Plan“, sagt Domenik Reinboth, der vor seiner Premierenpartie als Chefcoach steht.

Während die Steeples in der Vorbereitung noch etliche Spieler wegen Verletzungsproblemen zwischenzeitlich haben pausieren lassen müssen – von Maxi Eisele über Noah Aghas bis zu Christopher Wolf – sind pünktlich zum Pflichtspielauftakt alle wieder fit. Das ist aber auch bei Speyer so – und die Gäste dürften zudem etwas eingespielter sein als die Gastgeber. „Sie haben nur vier Neuzugänge“, berichtet Domenik Reinboth.

Gegner hat starke Vorbereitung hingelegt

Die Abgänge sind dagegen potentiell schwerwiegend: „Sebastian Heck hat in der Vorsaison zehn Punkte pro Spiel gemacht. Markus Smallwood war außerdem der Top-Scorer und Top-Rebounder der Mannschaft.“ Beide werden mutmaßlich große Lücken hinterlassen, erst Stück für Stück wird ihre Verantwortung wohl auf anderen Schultern verteilt. Das Fehlen der beiden schon zum Startschuss komplett kompensieren zu können? So gut wie ausgeschlossen.

Andererseits hat Speyer eine sehr gute Vorbereitung hingelegt, viele Testspiele überraschend hoch gewonnen. „Gerade die ausländischen Spieler haben überzeugt“, hat Steeples-Coach Reinboth gehört. Dazu gehören unter anderem die US-Amerikaner Onochie Ochie und Manny Richardson, die sich zum Stamm um Aufbauspieler DJ Woodmoore gesellen sollen.

Zwei Mal Platz 11 sprang für Speyer in den Vorjahren raus, die Steeples sind Pro-A-Absteiger – aber die Favoritenrolle auf dem Papier lässt Steeples-Coach Reinboth nicht durchgehen. „Unser Spiel basiert darauf, dass wir eher kontrolliert aus einer guten Defensive heraus agieren wollen, ein Schlagabtausch mit offenem Visier wäre nicht das richtige für uns“, glaubt er. Dafür sei Speyer im Angriff erstens zu stark, und zweitens entspreche eine wilde Korbjagd, bei der letztlich vielleicht alle taktischen Erwägungen über Bord geworfen würden, überhaupt nicht Reinboths Vorstellung vom strukturierten Basketball. Reinboth erwartet gerade von den hinzugeholten ausländischen Spielern aus Speyer „viel Widerstand“.

Großer Respekt vor „professionellen Strukturen“

Die Gäste kommen indes mit viel Respekt nach Ehingen. Trainer Carl Mbassa glaubt an eine enge Partie und verweist wegen des Urspringinternats als Steeples-Fundament auf die „professionellen Strukturen“. Die BIS Baskets fahren „mit Respekt und Zuversicht nach Ehingen“, erklärt BIS-Sportmanager Gerd Kopf.

Klar ist: Beide Mannschaften wissen nicht so richtig, wo sie stehen. Es wartet der erste Leistungstest unter Wettkampfbedingungen, die erste tatsächliche Standortbestimung – und das gleich in der Längenfeldhölle. Es ist angerichtet.

*Besonderes Spiel: Für zwei Steeples-Neuzugänge gibt es am Sonntag beim Saisonauftakt gleich ein Wiedersehen mit alten Kollegen: Kevin Luyeye und Timo Volk haben früher bei den BIS Baskets Speyer gespielt und treffen nun auf ihre ehemaligen Teamkollegen.

*Elchingen – Weißenhorn: Ein Derby zum Startschuss: Während die Steeples am morgigen Sonntag Speyer empfangen, messen sich zwei Lokalrivalen zum Startschuss in die Basketball Pro B im direkten Duell: Die Scanplus Baskets Elchingen spielen bereits am heutigen Samstag um 20.15 Uhr im Derby gegen die Weißenhorn Youngstars.

Mehr als je zuvor machen die Weißenhorn Youngstars in dieser Saison ihrem Teamnamen Ehre: Gerade einmal 20,2 Jahre beträgt das Durchschnittsalter des Juniorenteams von ratiopharm ulm, dem es zuallererst um die Weiterentwicklung von Nachwuchstalenten geht. „Ich betrachte uns als eine Art Fabrik, die junge Spieler ausbildet und auf das nächste Level hebt“, erklärt Danny Jansson (Foto: NUZ), der jetzt in sein zweites Jahr als Cheftrainer der Youngstars sowie des NBBL- und Regionalliga-Teams geht.

Mit Till Pape, Tom Alte, Björn Rohwer, Marcell Pongo, Chris Anderson sowie Rückkehrer Kai Schlüter haben die Youngstars besonders an Größe (Pape, Alte, Rohwer) und Schnelligkeit (Pongo, Anderson) gewonnen. (dro)