Lokalderby auf dem Hochsträß

Rückrundenauftakt in der Fußball-Kreisliga A1. Alle Vereine haben bisher ihre 14 Vorrundenspiele ausgetragen. Vor der Winterpause sind noch zwei Spieltage der Rückrunde. Im SZ-Topspiel des ersten Rückrundenspieltags treffen am Sonntag, 1. Dezember, der SV Ringingen und die SG Ersingen aufeinander. Vorgezogen auf Freitag, 29. November, wurde das Spiel in Daugendorf.

SZ-Topspiel: SV Ringingen – SG Ersingen (Sonntag, 14.30 Uhr, Vorrunde 3:1). - Nach schwachem Rundenstart hat sich der SV Ringingen inzwischen auf den achten Tabellenplatz vorgearbeitet, aus den vergangenen fünf Liga-Spielen holte der SVR zehn Punkte. Erst am 31. Oktober wurde das Spiel der Vorrunde zwischen Ersingen und Ringingen ausgetragen, das damals der SV Ringingen gewann (3:1). Das Team vom Hochsträß hat vor, auch am Sonntag drei Punkte einzufahren. Ringingens derzeitiger Tabellennachbar und Aufsteiger SG Ersingen ist bisher in dieser Saison im Soll und hat zuletzt sein Auswärtsspiel in Justingen gewonnen. Die Gäste würden im Falle eines Sieges mit ihrem Gastgeber nach Punkten gleichziehen, bei einem hohen Ersinger Sieg käme es sogar zum Tabellenplatztausch.

SGM Daugendorf/Zwiefalten – SGM SW Donau II (Freitag, 19 Uhr, Vorrunde 1:1). - Letztmals in dieser Verbandsrunde wird in Daugendorf gespielt, der Rest der Heimspiele der SGM Daugendorf/Zwiefalten findet dann in Zwiefalten statt. Die Gastgeber haben ihre beiden Spiele zuletzt verloren und dadurch den direkten Anschluss an die Spitzenmannschaften eingebüßt. Im Spiel gegen die SGM Munderkingen/Rottenacker II am Freitagabend will Daugendorf/Zwiefalten in die Erfolgsspur zurückfinden. Die Gäste sind jedoch nur schwer auszurechnen. Das Spiel der Reserven wurde bereits abgesagt.

SV Betzenweiler – TSV Rißtissen (Samstag, 14.30 Uhr, Vorrunde 1:0). - Vom Tabellenstand her ist der SV Betzenweiler zwar Favorit in dieser Begegnung. Doch nach der klaren Heimniederlage gegen Donaurieden am vergangenen Wochenende (1:4) ist dies nicht mehr so sicher. Nach dem Spiel in Ertingen bekam der TSV Rißtissen zuletzt eine gute Kritik, dennoch ging das Spiel verloren. Die Gäste stehen mit dem Rücken zur Wand und es ist letztlich egal, wo die Punkte herkommen.

FV Schelklingen-Hausen – SF Bussen (Samstag, 14.30 Uhr, Vorrunde 5:3). - Die Schelklinger sind bestrebt, ihre Tabellenführung (ein Punkt Vorsprung hat der FV vor der SGM Ertingen/Binzwangen) in die Winterpause zu retten. Sie haben am Samstag gegen Aufsteiger SF Bussen drei weitere Punkte eingeplant. Es wird für die Gäste schwer werden, beim Spitzenreiter zu bestehen.

SV Dürmentingen – SF Donaurieden (Sonntag, 14.30 Uhr, Vorrunde 2:3). - Die Gastgeber haben nach einem starken Rundenstart nachgelassen und befinden sich inzwischen auf dem vorletzten Tabellenplatz. Die SF Donaurieden haben durch ihren Sieg in Betzenweiler auf sich aufmerksam gemacht und am Sonntag in Dürmentingen weitere Punkte eingeplant.

SGM Ertingen/Binzwangen – SF Kirchen (Sonntag, 14.30 Uhr, Vorrunde 2:1). - Die Mannschaft von Trainer Bernd Rumpel steht am Schluss der Vorrunde auf dem zweiten Tabellenplatz mit nur einem Punkt Rückstand zum Tabellenführer Schelklingen-Hausen. Diese hervorragende Position wollen die Gastgeber sicher nicht aufs Spiel setzen. Doch die Gäste aus Kirchen haben sich im Laufe der Vorrunde gesteigert und wollen auch am Sonntag eine gute Rolle spielen.

SG Griesingen – SV Oberdischingen (Sonntag, 14.30 Uhr, Vorrunde 3:1). - Die SG Griesingen steht in Reichweite zur Tabellenspitze auf Platz vier, die Gäste sind Dreizehnter. Aus dieser Sicht ist anzunehmen, dass die Gastgeber am Sonntag ihren Vorrundensieg wiederholen können. Doch das Gästeteam von Trainer Markus Schmid will sich vor der Winterpause noch aus der Gefahrenzone entfernen.

Spielfrei ist am ersten Rückrundenspieltag der FC Schelklingen/Alb.