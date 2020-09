Lokal-Derby in Schelklingen

Bereits am dritten Spiel-tag der Bezirksliga Donau kommt es in der Region zu einem Lokalderby. Am Mittwoch ist die SG Altheim bei Aufsteiger FV Schelklingen-Hausen zu Gast. Am Donnerstag spielt Schwarz Weiß Donau in Munderkingen gegen den SV Langenenslingen und die SG Öpfingen tritt in Hohentengen an. Das vorgesehene Spiel Krauchenwies – TSG Ehingen wird auf 27. Februar 2021 verlegt.

FV Schelklingen-Hausen – SG Altheim (Mittwoch, 18.30 Uhr). - Beim Gastgeber muss man so schnell wie möglich die hohe Niederlage in Uttenweiler aus den Köpfen bekommen. „Es war schon eine große Enttäuschung, vor allem auch die Art und Weise, wie diese Niederlage zustande kam“, sagt Trainer Fabian Flinspach. Nach dem 3:0 habe sich seine Mannschaft aufgegeben und sich hängen lassen, obwohl sie einige gute Torchancen hatte. Es sei ein Glück, dass diese Niederlage so früh in der Runde zustande kam, dann könne man die nötigen Schlüsse zie-hen, sagt der FV-Trainer. Der Gastgeber werde heute ein schlagkräftiges Team aufbieten.

Wie bei den Schelklingern hat auch bei der SG Altheim das Spiel am vergangenen Sonntag Kräfte gekostet. Allerdings kommt das Team von Trainer Martin Blankenhorn nach dem Heimsieg gegen den FC Krauchenwies mit gestärktem Selbstvertrauen zum Spiel.

Schwarz Weiß Donau I - SV Langenenslingen (Donnerstag, 18.30 Uhr). – Überhaupt nicht begeistert war am Sonntag SW-Trainer Timm Walter vom Auftreten seiner Mannschaft in Hundersingen. Während bei den Gästen die Entschlossenheit im Abschluss fehlte, haben sie in der ersten Halbzeit Tor um Tor kassiert. „Meine Mannschaft hat alle Tugenden vergessen und hat viel Lehrgeld bezahlt“, sagte Trainer Timm Walter. Nun gelte es, gegen den SV Langenenslingen das Ruder herumzureißen. An den SV Langenenslingen hat man eine schlechte Erinnerung, denn in der Vorsaison wurde gleich das erste Heimspiel gegen den damaligen Neuling mit 1:2 verloren. Beide Gegner sind nach zwei Spieltagen noch ohne Sieg, und wollen das ändern. Der Gastgeber wird denselben Kader wie zuletzt in Hundersingen aufbieten, so dass die Spieler die Möglichkeit haben, das 2:5 vergessen zu lassen.

SV Hohentengen – SG Öpfingen (Donnerstag, 18.30 Uhr). – Die Gäste konnten am vergangenen Sonntag wegen der Platzverhältnisse nicht spielen. Diese Gelegenheit nutzten Trainer Felix Gralla und Steffen Leh-mann, um die Partie in Ehingen anzu-schauen. Sie haben einen sehr starken SV Hohentengen gesehen, der auf seinem eigenen Platz sicher noch stärker aufspielen wird. Die Öpfinger wissen wohl, was auf sie zukommen wird. Besonders auf Lukas Stützle, einen ehemaligen Pfullendorfer Verbandsliga-Spieler, müsse ein Augenmerk gelegt werden. Bei den Gästen sind alle Stammspieler an Bord, so dass man dem Gastgeber erfolgreich Paroli bieten kann.