Literarischer Salon blickt in die Zukunft

Lesebegeisterte Ehinger treffen sich am Mittwoch, 26. September, um 19.30 Uhr zum Start des neuen Programms im literarischen Salon. Die beliebte Veranstaltungsreihe der Stadtbücherei steht in diesem Winter unter dem Thema: „Der selbstvergessene Mensch – Gegenwart und Zukunft im literarischen Salon“. Die Frage, die alle Romane gemein haben: Bestimmen wir im Zeitalter von Digitalisierung und Automatisierung unsere Zukunft selbst oder beginnt diese Entwicklung, uns zu bestimmen?

Jeder Termin der Reihe, die bis Ende Januar stattfindet, beleuchtet einen anderen Aspekt des Themas. So werden die Einflüsse neuer Technologien in Medizin, Wirtschaft und Gesellschaft ebenso betrachtet, wie die Einflüsse sozialer Netzwerke, Chat-Programme und personalisierter Werbung auf jeden Einzelnen. Die Wechsel-Beziehung „Mensch und Technik“ bietet Stoff für spannende Geschichten und interessante Denkanstöße. Die Bücherei und die Teilnehmer des literarischen Salons freuen sich stets mit weiteren Mitgliedern Neues aus der Welt der Bücher zu entdecken. Interessierte an der Teilnahmekönnen persönlich vorbeischauen oder sich von zu Hause per Telefon unter 07391/503-560 sowie per E-Mail unter stadtbuecherei@ehingen.de anmelden.