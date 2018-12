Literarischer Salon bespricht Bücher

13 Frauen und ein Mann haben sich am Mittwochabend in der Ehinger Stadtbücherei um einen runden Tisch gesetzt und sich mit den Büchern „Die vier Weltteile“ von Hanno Millesi und „Warum ich für Gott backe und was mein Hund mit Hoffnung zu tun hat“ von Lisa Kaufmann befasst. Jeden Monat trifft sich ein kleiner Leserkreis zur Literaturanalyse.

Mit seinem Roman „Die vier Weltteile“, der innerhalb kurzer Zeit die dritte Auflage erreichte, war Hanno Millesi für den Österreichischen Buchpreis 2018 nominiert und im April 2018 auf der SWR-Bestenliste sowie im Mai und im Juni auf der ORF-Bestenliste vertreten. Andrea Linz referierte über das von ihr als nicht sonderlich spannend empfundene Buch. „Ich habe mich gelangweilt“, verstärkte eine Teilnehmerin der Runde ihren Eindruck. Sie und die anderen Literaturfreunde des Zirkels hatten Millesis Roman vorher gelesen. „Es war schon spannend“, steuerte Büchereileiterin Astrid Bunzel vorsichtig dagegen. Spannend wirkte jedenfalls die Auseinandersetzung mit dem Text auf den unbedarften Zuhörer. Allein der Titel hatte schon etwas für sich. Fehlte da doch ein Weltteil, von dem der Maler, der sein gleichnamiges Werk 1615 mit üppigen Figuren bestückte, kaum wissen konnte, als seine seefahrenden Landsleute gerade dabei waren, den australischen Kontinent zu entdecken.

Das imponierende Bild von Peter Paul Rubens ist eines von vielen im Kunsthistorischen Museum am Maria-Theresien-Platz, vor denen Hanno Millesi in seinem Roman eine sechsteilige Familie mehrere Stunden verbringen lässt. Den Kindern, vor allem dem besonders kleinen Konrad, springen die unteren Teile der Gemälde ins Gesicht. Das gilt für Bruegels mächtigen Turmbau zu Babel wie auch einen heiligen Sebastian von Andrea Mantegna, den Andrea Linz als einen „an Säulen gefesselten nackigen Typ“ charakterisiert. „Schachtelsätze ohne Ende“ bescheinigt sie Millesi, der die Kunstbetrachtung mit einem terroristischen Anschlag im Stiegenhaus angereichert hat.

Ganz anders schätzt Astrid Bunzel die Qualität von Lisa Kaufmanns überlang betiteltem Opus ein. „Meine Suche nach Gott“ hat die Autorin noch hinzugesetzt. Bei ziemlich allen Glaubensvereinigungen der Erde macht sich die autobiografisch schreibende Frau auf die Suche nach der in kulturellen Traditionen vererbten und in mehr oder weniger hohem Grad verehrten, wenn nicht angebeteten Himmelsmacht. „Es liest sich sehr gut“, findet Rezensorin Astrid Bunzel und berichtet über Kaufmanns Erfahrungen mit dem Institut für theologische Zoologie der philosophisch-theologischen Hochschule Münster. Derzufolge weilen Tiere mangels Sündenfall im Paradies. Kaufmann beschäftigt sich auch mit den 24 Büchern des jüdischen Tanach und findet das Christentum „kurz vor dem Abstellplatz“. Die Evangelische Verlagsanstalt Leipzig hat ihr Buch herausgegeben.