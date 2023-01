Lippen abwischen und lächeln am 18. Januar im Franziskanerkloster

„Dass Max Goldts Werk sehr komisch ist, weiß jeder gute Mensch zwischen Passau und Flensburg. Dass es aber, liest man genau, zum am feinsten Gearbeiteten gehört, was unsere Literatur zu bieten hat, dass es wahre Wunder an Eleganz und Poesie enthält und dass sich hinter seinen trügerischen Gedankenfluchten die genaueste Komposition und eine blendend helle moralische Intelligenz verbergen, entgeht noch immer vielen, die nur aufs Lachen und auf Pointen aus sind.“ Dies sagt der Bestsellerutor Daniel Kehlmann über Max Goldt, der am 18. Januar, 19 Uhr im Ernst- und Anna-Rumler-Saal des Franziskanerkosters zu Gast ist. Goldt, geboren 1958 in Göttingen, lebt in Berlin. Er bildete zusammen mit Gerd Pasemann das Musikduo „Foyer des Arts“, in dem er eigene Texte deklamierte. Er hat zusammen mit Katz zehn Comicbände herausgebracht und bereist nicht selten den deutschen Sprachraum als Vortragender eigener Texte. 1997 wurde ihm der Kasseler Literaturpreis für grotesken Humor verliehen, 1999 der Richard-Schönfeld-Preis für literarische Satire, 2008 der Kleist-Preis und der Hugo-Ball-Preis und 2016 der Göttinger Elch.

Der Eintritt am 18. Januar kostet 8 Euro, eine Ermäßigung ist nicht möglich. Anmeldungen und Infos bei der VHS der Stadt Ehingen, Franziskanerkloster, Spitalstraße 30, Telefon 07391/503-503, Mail vhs@ehingen.de, Homepage www.vhs-ehingen.de.