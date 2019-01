Lions helfen beim Kofferpacken für Special Olympics in Abu Dhabi

Ehinger und Munderkinger Lions haben beim Kofferpacken für die Special Olympics Weltspiele in Abu Dhabi geholfen. Die Special Olympics World Summer Games 2019 finden vom 14. bis 21. März erstmals in den Vereinigten Arabischen Emiraten statt. Abu Dhabi und Dubai werden dabei Schauplatz für Wettbewerbe in 25 Sportarten sein.

Die Special Olympics World Summer Games sind eine der größten Sportveranstaltungen der Welt und wollen inspirierend und fördernd wirken für das Ziel einer Welt der vollständigen Inklusion für Menschen mit geistiger Behinderung, nicht zu verwechseln mit den Paraolympics für primär körperbehinderte Sportler. Die deutsche Delegation wird mit 163 Athletinnen, Athleten, 52 Trainern und 14 weiteren Delegationsmitgliedern vertreten sein. Stärkstes Kontingent mit 54 Sportlern stellt Baden-Württemberg.

Die Spendentour war für die beiden Fahrer eine ganz besondere Erfahrung. (Foto: Rotary Club)

Eingekleidet wird die deutsche Delegation bei der Firma Systemsport GmbH in Munderkingen. Kurzfristig bat das deutsche Special Olympics Team die beiden lokalen Lions Clubs um logistische Unterstützung beim Verpacken der Delegationsausrüstung. Sechs Lions folgten dem Ruf.

An zwei Tagen wurden 250 große Rollkoffer für Abu Dhabi nach Packlisten individuell zusammengestellt. Oft mussten mehr als zehn verschiedene Ausrüstungsgegenstände, unter anderem auch Hand-, Fußbälle, nummerierte Trikots, Volleyball- und Tischtennisnetze verstaut werden. Das Special-Olympics-Pack-Team übernahm dann noch eine abschließende Kontrolle und die sechs Lions waren stolz darauf, dass die Packlisten zu fast 100 Prozent perfekt und effizient abgearbeitet worden waren.

Inklusion unterstützen

Neben vielen anderen Aktivitäten unterstützen die deutschen Lions Clubs auch die Inklusion von Behinderten. Die Organisation der deutschen Lions Clubs plant, die begonnene Zusammenarbeit mit dem Special Olympics Team auszubauen. Berlin wird nämlich 2023 die nächsten Special Olympics World Games ausrichten. Es werden dann voraussichtlich rund 7000 Athleten aus 170 Nationen teilnehmen. Sie werden von mehr als 3000 Betreuenden sowie 12 000 Familienmitgliedern begleitet. Nachdem die Generalprobe so gut gelungen ist, werden die Lions bestimmt wieder mit beim Kofferpacken fürs deutsche Team für 2023 dabei sein.

