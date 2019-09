Liga-Konkurrenten treffen in der zweiten Runde aufeinander

Die beiden Regionenligisten SG Dettingen und SG Öpfingen treffen am Dienstag, 17. September, in der zweiten Runde des Fußball-Bezirkspokalwettbewerbs aufeinander. Die Trainer von beiden Mannschaften können nicht auf einen vollen Kader zurückgreifen. Obwohl die SG Dettingen heimstark ist, ist die SG Öpfingen das leicht favorisierte Team im Kampf um den Einzug in die dritte Runde.

Bezirkspokal: SG Dettingen – SG Öpfingen (Dienstag, 19 Uhr). - Für Dettingen und Öpfingen ist es das erste Pokalspiel in dieser Saison. Beide Mannschaften hatten für die erste Runde ein Freilos erhalten. Trainer und Mannschaften der zwei Vereine kennen sich einander noch aus der vergangenen Saison. Sowohl der SG Dettingen als auch der SG Öpfingen gelang nach guten Leistungen in der vergangenen Bezirksliga-Saison der Aufstieg in die Regionenliga. Im laufenden Punktspielbetrieb sind die beiden Teams zwar noch nicht aufeinandergetroffen, die Spiele in der vergangenen Saison sind jedoch beiden Trainern noch in Erinnerung. Damals gab es einen 2:1-Sieg für Dettingen und ein 3:3-Remis. Für das bevorstehende Duell gibt SGD-Trainer Patrick Baier die Favoritenrolle an die SG Öpfingen ab. „Öpfingen ist eine sehr kompakte Mannschaft, die sich in der neuen Liga schon gut eingelebt hat und für mich daher die Favoritenrolle übernimmt“, so Baier. Nachdem sein Team bereits im vergangenen Ligaspiel gegen Unterjesingen (2:5) mit einem knapp besetzten Kader aufgelaufen ist, kann Baier erneut nicht auf alle Spielerinnen zurückgreifen. Yaren Cosgun fehlt bei Dettingen am Dienstagabend. Hinter dem Einsatz von Fiona Miehle und Franziska Barth steht noch ein Fragezeichen. Baier legt seinen Fokus allerdings nicht auf den Pokalwettbewerb. „Für mich ist in diesem Jahr nicht der Pokal wichtig, sondern dass wir in der Liga den Klassenerhalt schaffen“, so Baier. Ähnlicher Meinung ist SGÖ-Trainer Cemal Güney. Er will das Spiel gewinnen, setzt dafür jedoch auch Spielerinnen ein, die laut Güney sonst nicht so oft zum Einsatz kommen. „Unser Spielsystem bleibt aber das gleiche“, so Güney. Obwohl ihm Diana Rath und Stefanie Renner fehlen, sieht Güney nach eigenen Worten „gute Chancen auf einen Sieg“. Er will sich selbst jedoch auch nicht als Favorit bezeichnen, sondern schätzt, dass es ein Spiel auf Augenhöhe sein wird.