Liederkranz Kirchen, Chor „fEinklang“ probt wieder

In der Halle in Untermarchtal trifft man sich jeden Freitagabend um 19:30 Uhr zur Vorbereitung auf die anstehenden Auftritte. Ab sofort dürfen die Proben ohne das Aufsetzen von Masken ablaufen. Alle Beteiligten freuen sich auf das gemeinsame Singen und die Wiederaufnahme der sozialen Kontakte.

Am 01.05.2022 beteiligt sich der Chor am Festakt anlässlich des 50. Jahrestags der Eingemeindung von Kirchen in die Stadt Ehingen. Um sich auf die kommenden Konzerte und Auftritte vorzubereiten, plant der Chor „fEinklang“ ein Probenwochenende vom 22.04.2022 bis zum 24.04.2022. auf dem Reiberhof bei Günzburg.

Der Chor „fEinklang“, und der Dirigent Christian Vogt, freuen sich immer über neue Mitsänger. Jetzt ist der beste Zeitpunkt für einen Einstieg in den Chor, da der Chor sich die Lieder neu erarbeiten muss.