Liebherr will erweitern und sucht riesige Gewerbefläche

Die Liebherr Werk Ehingen GmbH ist derzeit auf der Suche nach einem richtig großen Grundstück. Auf einer Fläche zwischen 50 000 und 100 000 Quadratmeter plant das Ehinger Werk, ein Servicezentrum zu bauen. Allerdings befinde man sich derzeit noch in einer sehr frühen Vorplanungsphase.

„Wir orientieren uns geografisch in einer sinnvollen Nähe zum Hauptwerk in Ehingen. Das hat zum einen mit den Mitarbeitern etwas zu tun, zum anderen aber auch mit der gesamten Logistik, die uns da erwartet. Wir brauchen daher eine sinnvolle Verkehrsanbindung zum Hauptwerk in Ehingen mit Straßen, auf denen Krane auch fahren können“, erklärt Tobias Ilg, Leiter der Verkaufsförderung im Ehinger Werk.

Wir stehen in dieser Sache in engem Kontakt mit dem Unternehmen. Alexander Baumann, Ehingens Oberbürgermeister

Seitens der Stadt Ehingen hat es laut Liebherr bereits ein Angebot gegeben – das bestätigt auch Ehingens Oberbürgermeister Alexander Baumann. „Wir haben Liebherr ein Angebot gemacht. Wir könnten ein Grundstück im Industriegebiet Berg zur Verfügung stellen, das den Ansprüchen der Firma entspricht. Hier gibt es einen Bebauungsplan und es besteht Baurecht. Wir stehen in dieser Sache in engem Kontakt mit dem Unternehmen.“

„Rund um den Firmensitz gibt es keine ausreichenden Flächen mehr. Dort wurde das Gelände in den vergangenen Jahren in bestimmten Bereichen arrondiert“, sagt Baumann. „Das Angebot der Stadt erfüllt unsere Kriterien und wäre eine mögliche Option. Wir sind dennoch bestrebt, so viele Optionen wie möglich zu prüfen, um uns dann entscheiden zu können“, macht Ilg deutlich.

Denn zum einen soll an dem neuen Standort ein Servicezentrum eingerichtet werden, zum anderen wolle sich der Ehinger Weltmarktführer auch noch andere Optionen für den zusätzlichen Standort offen halten. „In einem klassischen Servicezentrum werden Krane gewartet und repariert. Das kann man sich wie in einer Autowerkstatt vorstellen. Auch ein Kran muss nach X-Betriebsstunden in die Werkstatt und hat gewisse Service-Intervalle, die eingehalten werden müssen“, erklärt Ilg.

Momentan findet dieser Service für die meisten Krane aus dem Süddeutschen Raum direkt im Ehinger Liebherr-Werk statt, weitere Standorte von solchen Servicezentren in Deutschland sind Oberhausen in Nordrhein-Westfalen sowie Alt Bork in der Nähe von Berlin. „Das Ehinger Liebherr-Werk ist platztechnisch schon seit Langem an einer Grenze angekommen. Im Werk selbst können wir keine Flächen mehr erübrigen. Deswegen hätten wir mit einer Auslagerung des Services die Möglichkeit, mehr Platz für die Produktion im Hauptwerk zu schaffen“, sagt Tobias Ilg.

In den Service kommen aus Ehingen die klassischen LTM-Krane sowie die Raupenkrane, die in Ehingen eben produziert werden. „Da wir momentan in einer sehr frühen Vorplanungsphase sind, können wir auch noch keine weiteren Details zu den Planungen nennen“, macht Ilg deutlich.

