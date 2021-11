Liebherr verkauft viele Mobilkrane nach Chile

Der Bedarf an Mobilkranen in Lateinamerika für den Abbau von Kupfer und Windkraftmontagen ist hoch. Insbesondere nach Chile liefert Liebherr in diesem Jahr überdurchschnittlich viele Mobilkrane aus.

Chile gehört zu den führenden Wirtschaftsnationen Lateinamerikas sowie zu den größten Rohstoffproduzenten weltweit. Felix Mussotter, der als Vertriebsbeauftragter der Liebherr-Werk Ehingen GmbH für Lateinamerika zuständig ist, erklärt: „Chile verfügt über 40 Prozent des weltweit bekannten Kupfervorkommens. Dort befindet sich die größte Kupfermine der Welt. Zudem setzt Chile vermehrt auf regenerative Energien. So finden Mobilkrane breite Anwendungsgebiete, beispielsweise für die Montage und Wartung von großen Mining-Maschinen sowie für die Montage von Windkraftanlagen. Der Absatz von Mobilkranen in Chile ist in diesem Jahr überdurchschnittlich.“

Land voller geografischer Besonderheiten

Chile ist ein Land voll geografischer Besonderheiten. Durchschnittlich nur 120 Kilometer breit, erreicht es eine Nord-Süd-Ausdehnung von über 4200 Kilometern mit Wüsten, Wäldern und ewigem Eis. Ein Großteil des Landes besteht aus Gebirgen mit bis zu 6900 Metern Höhe. Mit spezieller Ausrüstung ausgestattet, erfüllen die Liebherr-Maschinen und Krane hohe Anforderungen, wie Arbeitseinsätze in großen Höhen sowie extrem niedrigen Temperaturen zeigen.

„Wir freuen uns natürlich über die zahlreichen Aufträge, aber es ist eine logistische Herausforderung, so viele Krane zeitgleich zu verschicken – angefangen von der Reederei bis hin zur Übergabe an den Kunden vor Ort“, berichtet Hubertus von Sperber, Leiter der Produktsparte Mobilkrane bei Liebherr in Chile.

Auf den engen Kontakt mit den südamerikanischen Kunden und die Betreuung vor Ort legt Liebherr besonderen Wert. „Unsere Kunden schätzen die direkte Betreuung durch Liebherr. Wir halten in den einzelnen Ländern Ersatzteile vor und die Servicemonteure werden bei Liebherr, also direkt vom Kranhersteller, geschult. So entstehen langfristige Partnerschaften mit unseren Kunden“, sagt von Sperber.

Kunden haben großen Liebherr-Fuhrpark

Daniel Vega, Inhaber der Kranvermietung MPM mit Hauptsitz in der Hauptstadt Santiago de Chile bestätigt das. MPM kaufte den ersten neuen Liebherr-Mobilkran 2017. „Heute haben wir bereits zehn Mobilkrane zwischen 100 und 1200 Tonnen Tragkraft.“ Das Familienunternehmen Burger Grúas hat seinen Hauptsitz ebenfalls in Santiago de Chile und betreibt 30 Liebherr-Mobilkrane von 50 bis 700 Tonnen Tragkraft.

In Chile beschäftigt Liebherr mehr als 400 Mitarbeiter. Der Großteil davon arbeitet in den Werkstätten der großen Kupferminen an der Instandhaltung der Liebherr-Muldenkipper und Miningbagger.

Die Liebherr Chile S.p.A. in der Hauptstadt Santiago ist für den Vertrieb und Service von Mining-Geräten, Maritimen Kranen, Turmdrehkranen sowie Mobil- und Raupenkranen in Chile und den angrenzenden Märkten verantwortlich. Im Norden der Hauptstadt in der Nähe des internationalen Flughafens und direkt an der Autobahn liegt ein Kundendienstzentrum speziell für Mobil- und Raupenkrane. Zusätzlich bedient Liebherr seine Mining-Kunden über La Negra, einen weiteren Standort im Norden des Landes.