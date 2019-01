Liebherr-Turnier mit 20 Mannschaften

Das Hallenturnier der Liebherr-Fußballer gehört schon lange zum Winterprogramm in der Ehinger Längenfeldhalle. Zum 38. Mal in ununterbrochener Folge spielen am Samstag, 26. Januar, wieder die Fußballer der Ehinger Sportgruppe um den Wanderpokal. Im vergangenen Jahr nahm ihn das Team Drehbühne in Besitz und will ihn nun am Samstag erfolgreich verteidigen.

Wer glaubt, dass es sich bei dem Liebherr-Turnier um ein Jedermann-Turnier handelt, irrt sich gewaltig. In jeder der 20 Mannschaften stehen aktive Fußballer von der Verbandsliga bis zur Kreisliga B. Das Niveau ist entsprechend hoch und der Ehrgeiz der einzelnen Mannschaften auch. 20 Mannschaften bilden beim Ehinger Liebherr-Turnier 2019 das Teilnehmerfeld. Wieder beteiligen sich die Azubis mit zwei Teams.

Die Mannschaften sind zunächst in vier Fünfer-Gruppen eingeteilt. Die jeweils Gruppenersten und -zweiten erreichen die Zwischenrunde. Vernünftigerweise spielen zunächst die Gruppen A und B und nachmittags die Gruppen C und D.

Das erste Spiel um 9 Uhr führt die Mannschaften der Abteilungen Kranabnahme und Buchhaltung/Vertrieb zusammen. Gegen 12 Uhr sind die Gruppenspiele zu Ende und die Zwischenrunde schließt sich an. Ab 12.25 Uhr spielen die Gruppen C und D. Hier heißt die erste Partie AH Vormontage gegen Team Lager. Auch hier ist dann eine Zwischenrunde. Das Finale ist gegen 17 Uhr.

Tombola und Freestyle-Einlage

Unterbrochen wird das Fußballprogramm durch die beliebte Kindertombola gegen 16 Uhr. Jedes Kind darf sich über einen Gewinn freuen. Eine Freestyle-Einlage ist zwischen Zwischenrunde und den entscheidenden Spielen um die Plätze eins bis vier.