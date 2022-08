Liebherr-Mobilkran für Straßenbau in Ghana

Das deutsche Bauunternehmen Inzag setzt einen Liebherr-Mobilkran für den Einsatz in Afrika einsetzen. Der Allrounder LTM 1090-4.2 soll als flexibler Allrounder beim Straßenbau in Ghana zum Einsatz kommen, schreibt das Liebherr-Werk Ehingen in einer Pressemitteilung. Inzag fördere die wirtschaftliche und soziale Entwicklung in afrikanischen Ländern, heißt es weiter.

Inzag erhielt den Auftrag für den Ausbau des 64 Kilometer langen ersten Abschnitts der Eastern Corridor Road von der Hafenstadt Tema unweit der Hauptstadt Accra nach Akosombo. Die „Rehabilitierung der Eastern Corridor Road“ sei eines der wichtigsten Projekte des Ministry of Roads and Highways von Ghana, heißt es in der Liebherr-Mitteilung. Die Baumaßnahme habe zentrale Bedeutung für die verkehrstechnische und wirtschaftliche Entwicklung im Osten des westafrikanischen Staates am Golf von Guinea. Die 700 Kilometer lange Straße ist eine sehr wichtige Nord-Süd-Achse von der Grenze zum Binnenland Burkina Faso bis nach Tema, der wichtigsten Hafenstadt des Landes.

Das Bauunternehmen Inzag mit Hauptsitz in Wiesbaden bekam den Auftrag für das „Lot 1“. Geschäftsführer Achim Becker sagt: „Der Ausbau der ersten 64 Kilometer von der Hafenstadt Tema bis nach Akosombo ist sehr komplex. Durch die Stadt hindurch soll die Straße von zwei auf sechs Spuren erweitert werden. Dann folgt ein Abschnitt mit vierspurigem Ausbau. Noch weiter im Norden wird die Straße zweispurig. Im Projekt sind Kreisverkehre, Überführungen und Flussquerungen sowie zahlreiche Fußgängerbrücken beinhaltet.“

Aktuell ist das Unternehmen dabei, die Baustelle einzurichten. „Der neue Liebherr LTM 1090-4.2 soll bereits während der Mobilisierungsphase zur Einrichtung der Baustelle zum Einsatz kommen. Zudem werden wir den flexiblen Vier-Achser für Stahlbau- und Fertigteilmontagen einsetzen. Als Allrounder wird der 90-Tonnen-Mobilkran ein Schlüsselgerät für das Bauprojekt sein. Zudem werden weitere Krane vor Ort benötigt, insbesondere größere Geräte für die schweren Hübe“, sagt Einkaufsleiter Benjamin Knell.

Der LTM 1090-4.2 vereinige Mobilität, Leistung und Ökonomie auf höchstem Niveau, schreibt Liebherr. Er sei weltweit wirtschaftlich mobil, denn er könne mit unterschiedlichen Achslasten bei Straßen- und Baustellenfahrt verfahren werden. Mit Ecodrive und Ecomode werde er besonders verbrauchs- und geräuscharm betrieben. Für ein Plus an Leistung, eine höhere Sicherheit und die Flexibilität im Einsatz sorgten der veränderbare Gegengewichtsradius Vario-Ballast und die variable Abstützbasis Vario-Base. Mit seinem 60 Meter langen Teleskopausleger und Gitterverlängerungen erreicht der 90-Tonner Hubhöhen bis 76 Meter und Ausladungen bis 62 Meter.

Inzag hat sich zum Ziel gesetzt, durch die Entwicklung von Projekten in den Bereichen Logistik, Wasserinfrastruktur, Energie, Bergbau und Industrieanlagen einen Beitrag zur wirtschaftlichen und sozialen Entwicklung der afrikanischen Länder zu leisten. Das Unternehmen entwickelt Infrastrukturprojekte für öffentliche und private Auftraggeber in Afrika. Den Schwerpunkt der Strategie bildet die Strukturierung von öffentlichen Bauprojekten mit Exportfinanzierung. Bei dieser Art von Projekten werden Lieferungen und Leistungen aus Deutschland und anderen europäischen Ländern nach Afrika exportiert.

„Das Projekt Eastern Corridor Road Lot 1 ist unser erstes in Ghana“, sagt Achim Becker. „Aktuell haben wir 150 Beschäftigte, aber in der Hochphase werden es bis zu 900 sein. Mit Liebherr haben wir langjährige Geschäftsbeziehungen. Es ist ein großer Vorteil, dass Liebherr hier mit einer Niederlassung in der Hauptstadt Accra präsent ist. Es ist darüber hinaus ein wichtiger Aspekt unserer Firmenstrategie, mit deutschen Herstellern auf dem afrikanischen Markt zu arbeiten und mit ihnen strategische Partnerschaften in Afrika zu etablieren.“