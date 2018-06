Liebherr-Mitarbeiter stimmen für ganztägigen Warnstreik

In der aktuellen Tarifauseinandersetzung in der Metall- und Elektroindustrie kommt es zu ersten 24-Stunden-Streiks – auch in Ehingen. Die IG Metall hat am Dienstag ihre Mitglieder aufgefordert, über die Durchführung eines ganztägigen Warnstreiks abzustimmen. Daraufhin haben sich die Beschäftigten vom Liebherr-Werk in Ehingen nahezu einstimmig dafür entschieden, ihren Forderungen mit einem ganztägigen Warnstreik Ausdruck zu verleihen.

Nachdem die fünfte Verhandlungsrunde am vergangenen Wochenende keine Annäherung der Arbeitgeberseite bewirken konnte und somit zu keinem Ergebnis in der laufenden Tarifrunde geführt hat, sei eine weitere Verschärfung der Arbeitskampfmaßnahmen unumgänglich, heißt es in einer Pressemitteilung der IG Metall Ulm.

Die Gewerkschaft pocht auf eine Erhöhung des Entgelts der Arbeitnehmer um sechs Prozent sowie auf die Möglichkeit, die Arbeitszeit zwei Jahre lang auf 28 Stunden pro Woche absenken zu können.

„Wir müssen die Möglichkeit haben, eine Zeit lang unsere Arbeitszeit auf 28 Stunden pro Woche zu reduzieren. Und wenn Südwestmetall dann sagt, dass wir zuerst zeigen müssen, dass wir auch zur Mehrarbeit bereit sind, ist das ein Treppenwitz. Denn dass wir auch mehr arbeiten können, haben wir längst bewiesen“, hatte Michael Braun, Zweiter Bevollmächtigter der IG Metall Ulm, bei der Kundgebung in Ehingen vor rund einer Woche erklärt.