Liebherr liefert 10.000sten Gebrauchtkran nach Australien aus

Kürzlich hat das das australische Kranunternehmen MCG Cranes Pty Ltd in Thomastown (Victoria) einen gebrauchten Liebherr-Mobilkran LTM 1350-6.1, den 10.000sten Gebrauchtkran, den die Liebherr-Werk Ehingen GmbH seit Unternehmensgründung ausgeliefert hat. Der Marktführer bei Mobilkranen, das Liebherr-Werk Ehingen, ist auch der größte Gebrauchtkranhändler weltweit.

MCG Cranes wurde 2006 als australisches Familienunternehmen mit nur einem einzigen Mobilkran gegründet. Von Anfang an stand der Kundennutzen im Fokus und so ist MCG Cranes 13 Jahre später eines der größten Kranunternehmen in Victoria: Die Firma betreibt heute mit 90 Mitarbeitern eine große Flotte von Mobil- und Raupenkranen und über 40 Turmdrehkranen für die wachsende Bauwirtschaft in der Großregion Victoria in Australien.

Der größte All-Terrain-Kran des Unternehmens

Mit dem LTM 1350-6.1 erweitert MCG Cranes die Kranflotte nach oben. Er ist jetzt der größte All-Terrain-Kran des Unternehmens. Der 350-Tonner passt hervorragend zum Geschäftsmodell von MCG Cranes, die eigenen Turmdrehkrane auf- und abzubauen.

Aufgrund der aktuell längeren Lieferzeit für einen neuen LTM 1350-6.1 war die Option für einen Gebrauchtkran für die Eigentümer von MCG Cranes, Mick, Glenn und Danny Martin, sehr willkommen. Ein weiteres Kriterium, einen Liebherr-Gebrauchtkran durch die australische Liebherr-Niederlassung zu beziehen, war ein Gerät vom Hersteller inspiziert und geprüft zu kaufen, sowie die gute Partnerschaft zwischen MCG Cranes und Liebherr-Australia Pty Ltd über die vergangenen Jahre.

„Mit Mick, Glen und Danny konnten wir von Anfang an sehr gut zusammenarbeiten. Die Entscheidung für den Gebrauchtkran wurde schnell getroffen und alle Drei haben uns von Beginn bis zur Auslieferung sehr gut unterstützt, sagt Tom Grady, Gebrauchtkranverkäufer Liebherr-Australia Pty Ltd.

Nach einer einwöchigen intensiven Schulung vor Ort und anschließender Kranübergabe bewährte sich der LTM 1350-6.1 beim Auf- und späteren Abbau eines Baukrans an einem Wohnblock.

Kranexperten prüfen jedes Gerät vor dem Verkauf

Liebherr bietet eine große Auswahl an gebrauchten Mobil- und Raupenkranen. Kranexperten prüfen jedes Gerät vor dem Verkauf, um auch bei gebrauchten Kranen maximale Sicherheit zu gewährleisten. Je nach Kundenwunsch sind Inspektionen, technische Abnahmen und auch komplette Werksüberholungen mit neuer Lackierung und Beschriftung möglich.

Zudem kann Liebherr als Hersteller die Krankonfiguration auf die Bedürfnisse des Kunden anpassen. So hat MCG Cranes eine Funkfernsteuerung und die Vorbereitung für den Betrieb des Krans mit Dolly bestellt. Im Herstellerwerk hat Liebherr den Kran technisch so angepasst, dass er in Australien zugelassen werden kann.

Eigene Reparaturzentren betreibt Liebherr am Werksstandort in Ehingen, in Oberhausen und Alt Bork bei Berlin sowie in zahlreichen weiteren Ländern des weltweiten Liebherr Vertriebs- und Service-Netzwerks. In Australien ist Liebherr nicht nur mit Vertriebs- und Servicestandorten für Mobil- und Raupenkrane in Sydney, Brisbane, Melbourne und Perth, sondern auch mit Fernmonteuren für abgelegene Gebiete präsent.