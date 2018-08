Liebherr-Kran montiert Glocken am Paderborner Dom

Ein Liebherr-Mobilkran LTM 1500-8.1 der Hofmann Kran-Vermietung hat eine tragende Rolle bei der musikalischen Optimierung des Geläuts des Paderborner Doms gespielt. Die acht vorhandenen Glocken wurden durch zwei zusätzliche Glocken ergänzt. Die kleinere mit lediglich einer Tonne Gewicht stellte für den 500-Tonnen-Kran keine Herausforderung dar. Beim Einbau der größeren Glocke mit 13,5 Tonnen Gewicht und einem Durchmesser von 2,7 Metern war Präzision vom Kran und Montageteam gefordert.

Der Kran wurde auf dem Domvorplatz unter beengten Bedingungen mit 42 Meter langer Wippspitze und 90 Tonnen Ballast aufgestellt. Für den Hub der Glocken auf eine am Turm in einer Höhe von 32 Metern angebrachte Plattform fuhr der Kranfahrer den Teleskopausleger auf 47 Meter Länge aus, denn sie mussten über hohe Gerüstteile hinweg gehoben werden. Die Glocken wurden auf einem Schlitten aufgesetzt und durch ein vorhandenes Domfenster in die Glockenstube gezogen.

Für die große Glocke war das Fenster zwar vergrößert worden, dennoch mussten Kran und Mannschaft zentimetergenau arbeiten, um die gewaltige Glocke in die richtige Position zu bringen.

Der Landkreis Biberach verzeichnet schon jetzt mehr Einnahmen als im Spitzenjahr 2015

Mehr entdecken: 80 Nationen bestaunen Ehinger Innovationen von Liebherr