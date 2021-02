Liebherr-Kran arbeitet auf schmalem Grat

Am Pier Hanstholm in Dänemark ist mit Hilfe eines Liebherr-Mobilkrans Präzisions- und Maßarbeit geleistet worden. Wie das Ehinger Unternehmen mitteilt, wandelte der Liebherr-Mobilkran LTM 1100-4.2 des dänischen Kranbetreibers Tage Kristensen A/S auf einem sprichwörtlich schmalen Grat, als er am Pier in Hanstholm Betonelemente versetzte.

Volle Konzentration

„Die Devise lautete volle Konzentration während des achtstündigen Einsatzes“, heißt es in der Pressemitteilung von Liebherr Ehingen. Aus Platzmangel habe lediglich einer von vier Stützholmen des Krans voll ausgefahren werden können. Dank der Vario-Base-Technik sei der Einsatz aber sicher ausgeführt worden.

Kleine Standfläche

Links, rechts und am Heck von Wasser umgeben sowie eine sehr kleine Standfläche für den LTM 1100-4.2: Bei dem Einsatz in Hanstholm habe das Team von Tage Kristensen genau manövrieren müssen, um den 100-Tonner am Ende des Piers sicher zu positionieren, schreibt Liebherr. „Es war wirklich wenig Platz vorhanden. Nur ein einziger Stützholm konnte auf 100 Prozent ausgefahren werden“, wird Mark Kristensen, Inhaber des dänischen Kranbetreibers, zitiert.

Betonteil am Pier

Der Kran musste ein sieben Tonnen schweres Betonteil bei einem Radius von 14 Metern außerhalb des Piers absetzen. „Unser LTM 1100-4.2 ist mit Vario Base ausgestattet. Dadurch wurde der Einsatz deutlich leichter und, was noch viel wichtiger ist, sicher“, so Kristensen. Das System von Liebherr ermittelt bei jeder beliebigen Abstützposition die zulässigen Traglasten und sichert die Kranarbeit über die Lastmomentbegrenzung ab.

1973 gegründet

Mark Kristensen weiter: „Der LTM 1100-4.2 ist unser erster Kran von Liebherr. Wir sind aber sehr zufrieden mit dem 100-Tonner. Zudem ist der hervorragende Kundenservice für uns sehr wichtig.“ Die Firma Tage Kristensen A/S war im Jahr 1973 vom Vater der beiden heutigen Inhaber, Mark und Kurt Kristensen, gegründet worden. Kürzlich stieg auch Paw Birkebo als Teilhaber in die Firma ein. Mit vier Mobilkranen, vier Ladekranen und einigen Lastkraftwagen ist das dänische Unternehmen überwiegend für Reparaturarbeiten an Windkraftanlagen im Einsatz. Kristensen übernimmt zudem Hubaufgaben unterschiedlicher Art rund um den Firmensitz in Hanstholm, aber auch in anderen Teilen Dänemarks.