Liebherr erhält 42-Millionen-Euro-Auftrag

Das Moskauer Kranverleih-Unternehmen Topkran erteilte Liebherr Anfang Dezember einen Auftrag über die Lieferung von Mobil- und Raupenkranen im Wert von 42 Millionen Euro, wie das Werk jetzt mitteilt. Der Auftrag beinhaltet Krane von 220 bis 1350 Tonnen Traglast. Die Notwendigkeit der wachsenden Nachfrage im russischen Markt gerecht zu werden, habe Topkran bewogen, die Kranflotte deutlich zu erweitern.

Die Eigentümer des russischen Kran- und Schwerlastunternehmens Grigori Grigorian und Karen Mkhitaryan waren zur Unterzeichnung des Vertrages zum Herstellerwerk nach Ehingen angereist. Sie erklärten: „Der Markt in Russland wächst und ebenso der Bedarf an großen Kranen. Mit Liebherr verbindet uns inzwischen eine langjährige Partnerschaft.“

Der Auftrag beinhaltet zwei Teleskopraupenkrane LTR 1220, zwei Teleskop-Mobilkrane LTM 1300-6.2, zwei Raupenkrane LR 11350 und einen LR 1350/1 sowie einen Gittermastmobilkran LG 1750. Letzterer wird der erste Kran dieses Typs in Russland sein. Bereits im vergangenen Jahr hat Topkran einen Teleskop-Mobilkran LTM 1750-9.1 erworben, der auch ein Pionier im russischen Markt war.

Unternehmen expandiert

Die neuen Krane werden insbesondere für Arbeiten in der Industrie, der Petro-Chemie und bei Infrastrukturprojekten eingesetzt werden.

Topkran wurde 2005 gegründet und war zunächst in der Vermietung von Erdbewegungsmaschinen aktiv. 2008 wurden die ersten Krane beschafft. Mit mehr als 300 Mitarbeitern, 60 Mobil- und Raupenkranen und 60 Turmdrehkranen ist Topkran heute eines der führenden Kranvermietunternehmen in Russland und bietet außerdem Komplettlösungen für Schwerlasttransporte an.

Das Unternehmen wächst weiter und die Geschäftsleitung sieht mit Optimismus nach vorn. Grigori Grigorian erklärt: „Diese Vertragsunterzeichnung wird unsere Partnerschaft mit Liebherr weiter ausbauen und einen Impuls zur unserer weiteren Entwicklung geben, was wir für sehr wichtig halten. Bisher war Topkran nur in Russland aktiv. Ab 2018 werden wir unsere Märkte unter anderem auf die GUS-Länder ausweiten.“

Mehr entdecken: Großauftrag rettet den A380

Mehr entdecken: Betriebe werben um Auszubildende