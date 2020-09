Liebherr bildet trotz Corona wie gewohnt aus

Das Liebherr-Werk Ehingen hat am 1. September 59 neue Auszubildende im kaufmännischen und technischen Bereich begrüßt. Die erste Woche stand ganz im Zeichen des gegenseitigen Kennenlernens. Bei einem zweitägigen Einsteigerseminar mit gemeinsamen Unternehmungen, Gruppenaufgaben und Schulungen, wurden die Team- und Kommunikationsfähigkeit der Neuankömmlinge gestärkt.

Am ersten Ausbildungstag wurden die Neuen vom Produktionsgeschäftsführer Ulrich Heusel, dem Personalleiter Jürgen Joos und dem Betriebsratsvorsitzenden Rolf Ebe begrüßt. Zwei Auszubildende stellten dann die Liebherr-Firmengruppe und das Ehinger Werk vor. Nach einem gemeinsamen Mittagessen ging es zur Einführung an die Arbeitsplätze.

Zwei statt drei Tage

Das Einsteigerseminar wurde in diesem Jahr an die Herausforderungen der Corona-Pandemie angepasst: Es fand im Liebherr-Werk in Ehingen statt, nicht wie üblich in einem Seminarhaus mit Übernachtungen. Zudem wurde es von drei auf zwei Tage verkürzt. Der Outdoor-Tag, der bei den neuen Auszubildenden immer besonders gut ankommt, wurde im Bereich Reithalle-Stoffelberg veranstaltet.

Corona hat die Anzahl der eingestellten Auszubildenden nicht beeinflusst und auch im nächsten Jahr hält Liebherr in Ehingen an den üblichen Ausbildungszahlen fest.