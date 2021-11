Liebherr-Azubi wird Landesbester in seinem Fachbereich

Die Industrie- und Handelskammer Ulm, kurz IHK, stellt jedes Jahr die Anerkennung und Wertschätzung für herausragende Leistungen in Ausbildung und Weiterbildung bei ihrem Bildungsevent „Best of…” heraus. Dabei haben Auszubildende der Liebherr-Werk auch in diesem Jahr einige Auszeichnungen erhalten. Ein Auszubildender wurde sogar Landesbester im Beruf Elektroniker für Betriebstechnik.

Kürzlich nahmen 450 Gäste aus Wirtschaft, Politik und Gesellschaft am Bildungsevent „Best of …21“ der IHK Ulm im Congress Centrum Ulm teil, unter Einhaltung strikter Hygieneauflagen. Weitere 800 Gäste verfolgten die Veranstaltung digital per Stream. IHK-Präsident Jan Stefan Roell und Hauptgeschäftsführerin Petra Engstler-Karrasch zeichneten die erfolgreichsten Absolventinnen und Absolventen in Aus- und Weiterbildung aus.

47 Preise für Auszubildende

2155 Auszubildende haben in diesem Jahr ihre Ausbildung erfolgreich abgeschlossen. In Ulm zeichnete die IHK 47 von ihnen für ihre hervorragenden Leistungen mit einem Preis aus. Sieben davon sind im jeweiligen Ausbildungsberuf sogar Landesbeste. 204 Absolventinnen und Absolventen erhielten für besondere Leistungen eine Belobigung.

Einen Preis erhält, wer 95 von 100 möglichen Prüfungspunkten erreicht. Drei Preisträger kamen in diesem Jahr von Liebherr in Ehingen: Michael Reiber, der im Beruf Elektroniker für Betriebstechnik gleichzeitig auch Landesbester war, sowie Eliah Beringer und Simon Ritter, beide im Beruf Industriemechaniker im Rahmen des Ulmer-Modell Studiums.

Belobigungen erhalten Absolventen mit mindestens 90 Punkten. Fünf Liebherr-Auszubildende durften diese Ehre entgegennehmen: Fabian Schrade (Industriemechaniker), Linda Wenger (Fachkraft für Lagerlogistik), Julian Schneider (Mechatroniker), Dominik Wirth (Mechatroniker) und Nico Lock (Elektroniker für Betriebstechnik).

Wichtige Berufe für die Gesellschaft

Präsident Jan Stefan Roell lobte das Engagement der Unternehmen und Berufsschulen in der dualen Berufsausbildung und unterstrich die beeindruckenden Ergebnisse, die in Aus- und Weiterbildung unter Pandemiebedingungen erzielt wurden. „Die jungen Menschen erbringen hervorragende Leistungen in Berufen, die für unsere Gesellschaft ganz wichtig sind. Wir wollen ermutigen und für die berufliche Aus- und Weiterbildung werben“, betonte Roell.

Für Daniel Jauer, Leiter der gewerblichen Ausbildung der Liebherr-Werk Ehingen GmbH, ist es immer etwas Besonderes, wenn er Preisträger und Belobigte bei dieser Veranstaltung auf die Bühne begleiten darf. „Wir sind stolz auf jeden, der eine Belobigung oder einen Preis erhält, denn schon das sind besondere Leistungen, die die Auszubildenden erbringen. Aber einen Auszubildenden wie Michael Reiber zu haben, der Landesbester ist, freut uns natürlich ganz besonders, da man dafür wirklich spitze sein muss“, so Jauer.

Liebherr investiert viel in Facharbeiter-Nachwuchs

Die Ausbildung bei Liebherr in Ehingen hat einen sehr hohen Stellenwert. „Seit 1970 bilden wir unsere Facharbeiter in Ehingen selbst aus und werden dies auch zukünftig verstärkt tun, um den steigenden Anforderungen an unser hochtechnologisches Produkt gewachsen zu sein.“, so Jauer weiter.