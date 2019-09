Letzter Test vor erstem Pflichtspiel

Die Bezirksliga-Fußballerinnen des SV Granheim II und der Kreisligisten SGM Griesingen/Munderkingen II bestreiten ihr jeweils letzte Vorbereitungsspiel. Für Granheim II ist das Spiel gegen Asch-Sonderbuch der letzte Test vor dem Bezirkspokal am Wochenende; Griesingen/Munderkingen II startet am Donnerstag, 12. September, in die Kreisliga-Punkterunde. Am Dienstag, 3. September, 19 Uhr, trifft Granheim II auswärts auf den gleichklassigen FV Asch-Sonderbuch II. Für beide Teams ist es das dritte Spiel in der Vorbereitung. SVG-Trainer Christian Jörg will im Testspiel in Sonderbuch allen Spielerinnen die Möglichkeit geben, sich zu präsentieren und sich aufs Bezirkspokalspiel am Wochenende vorzubereiten. Das erste und einzige Testspiel der SGM Griesingen/Munderkingen II trägt das Team von Jürgen Batzer am Mittwoch, 4. September, 19.15 Uhr, gegen die SGM Dornstadt aus. Gegen den Bezirksligisten will die eine Klasse tiefer spielende SGM Griesingen/Munderkingen II das Zusammenspiel der Spielerinnen der „Zweiten“ nicht nur testen, sondern auch weiter üben.